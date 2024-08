Fra punk til grunge: Se billederne af den alternative rocks kvindelige helte

Denne artikel er oprindeligt bragt i VICE Magazine – Music Issue 2017

De sjældent sete billeder fra Sam Knees kommende bog Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution, man kan se herunder, går helt tæt på nogle af den alternative rocks helt store kvindelige helte. Fra punkens fremkomst i Storbritannien i slutningen af 70’erne til grunge via no wave, indie og hardcore – Untypical Girls følger indie-stilens evolution fra et kvindeligt perspektiv og dokumenterer den eksplosive udvikling i musikindustrien, da stemmer, som i mange år havde været manglende eller marginaliserede i poppen, pludselig væltede ud af højtalerne. Som Knee selv skriver i sin introduktion til bogen: ”Den her bog er ikke et opslagsværk over indiepiger. Det er et øjebliksbillede, der dokumenterer udviklingen fra undergrundsoprør til storstilet revolution – en historie, der i dag er mere relevant end nogensinde før.”

Kim Gordon et sted i Connecticut, 1987. Foto: Scott Munroe.

Poly Styrene fra X-Ray Spex på the Red Cow. London, 1977. Foto: Jeremy Gibbs.

To demonstranter til March for Women’s Lives. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham

Gee Vaucher fra CRASS på Eric’s Club. Liverpool, England, 1979. Foto: Mark Nick Jordan.

Hüsker Dü-fan. Et sted i New Jersey, 1984. Foto: David McKenzie.

Slant 6 på Embassy. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Bandet Dolly Mixture. Doncaster, England, 1981. Foto: Rich Gunter

Riot girls til March for Women’s Lives. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham

Stef Petticoat fra post-punk bandet Petticoats. London, 1980. Foto: Stefanie Heinrich.

To post-punk fans poserer. Wimbledon, London, 1980. Foto: Anita Corbin.

Clare Kearney og Liz Gutekunst fra Cancer Girls. Washington, DC, 1979. Foto: Peter Muise

Riot grrrls optræder. Washington, DC, 1992. Foto: Pat Graham.

Kim Gordon fra Sonic Youth på Maxwell’s. Hoboken, New Jersey, 1984. Foto: Dave Rick.

Neo Boys, sandsynligvis Portland’s første kvindelige punk-band. Portland, Oregon, 1981. Foto: K Saul