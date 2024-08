Frank Ocean skider på din forfærdelige release-strategi

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey UK

Vi lever i en tid, hvor en kunstners merchandise er mindst lige så vigtigt, som musikken han eller hun producerer. Engang kunne en rapper som Eminem lancere en bademåtte, uden folk overhovedet ville tale om det. På den ene side er det en forfærdelig udvikling i musikindustrien, hvor det, der engang i sandhed var en unik samling af onlinestemmer, er blevet til en samlet PR-maskine, der udspyr det samme kapitalistiske bræk i en lind strøm. På den anden side skal musikere også overleve, så dem, det lykkes for, har fortjent opturen.

Videos by VICE

Hvis man skal pege på en kunstner, der især har forstået, hvor vigtigt det er at supplere en pladerelease med merchandise, er det Frank Ocean. Han er ikke typen, der bare lancerer en samling billige baseballkasketter. Tværtimod byder Frank Oceans Black Friday- og Cyber Monday-tilbud på et sandt orgie af ting og sager, der er værd at smide sine lommepenge efter. Sidste år var det Blonded-magasinet, et vinylalbum, en plakat, og så videre. I år lod Frank Oceans eneste nye merch-tilbud til at være en hoodie. Men det var bare en forsmag på dagens fysiske udgivelse af albummet Endless – den plade, sangeren udgav før Blonde – som er tilgængelig i stort set hvilket som helst format, du ønsker, med undtagelse af mini-disc. Der er også et begrænset antal plakater med tryk på begge sider til salg.

Nu er jeg nået til det sted i artiklen, hvor jeg måske burde lovprise de æstetiske kvaliteter i produkterne, tale om hvordan de slår alle andre kunstneres udgivelser, og hvordan Frank Ocean er fænomenal til at udnytte musikindustriens nye spilleregler. Men du har jo selv øjne i hovedet. Du behøver ikke tage mig på ordet. Bare se engang.

Fang dem alle sammen via blonded.co.