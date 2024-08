Fransk bager fik bøde på 22.000 kroner for at arbejde for hårdt

Denne historie blev oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

“Det er den arbejdende mand, som er den glade mand,” skrev Benjamin Franklin, med USA’s grundlægger var tilsyneladende fuld af lort. Hvis det ikke var fordi, han have brugt de sidste 228 i sin grav i Philadelphia, skulle han nok tage at få sig en snak med den særdeles hårdtarbejdende franske bager, som har fået en bøde på 3.000 euro (cirka 22.345 danske kroner) for at arbejde for hårdt. Hvor fanden er glæden ved det?

Videos by VICE

Cédric Vaivre driver Boulangerie du Lac, som er det eneste bageri i byen Lusigny-sur-Barse i det nordøstlige Frankrig. For at kunne betjene alle turisterne sidste sommer, holdte han ovnen kørende og dørene åbne alle ugens syv dage. Man skulle tro, at den slags dedikation til forretningen og kunderne ville blive honoreret, men i stedet blev det straffet af de lokale myndigheder.

“For et par dage siden modtog jeg et rekommanderet brev fra arbejdstilsynet, efter de havde foretaget et tjek af mit bageri sidste sommer,” fortalte Vaivre til avisen L’Est Eclair. “Jeg har fået fortalt, at jeg modtage en bøde, fordi jeg var åben syv dage om ugen. Min sag blev sendt til den offentlige anklager. Men jeg gjorde jo bare mit arbejde.”

De er lidt sære de franskmænd. Udover at de ikke kan få nok af hverken mimer eller Gérard Depardieu, er det rent faktisk påbudt i Aube-regionen, at bagerier holder mindst en ugentligt lukkedag. I 2016 modtog Vaivre en undtagelse, der tillod, at han holdt sit boulangerie åben alle ugens syv dage, men den tillladelse fik han ikke fornyet sidste år. Vaivre har forsøgt at tale sin sag og fastholder, at han kun vil holde bageriet åbent hver eneste dag i løbet af de travle sommermåneder, men bageripolitiet afviser blankt hans appel. En talsmand fortalte ham, at hans “eneste mulighed” er at åbne endnu en butik, som han så kan holde lukket en anden af ugens dage.

En underskriftindsamling til fordel for Vaivre har indtil videre resulteret i næsten 2.500 signaturer, og borgmesteren i Lusigny-sur-Barse er også på den arbejdsivrige bagers side. “I et turistområde er det da essentielt, at vi kan have vores virksomheder åbne hver eneste dag henover sommeren,” udtalte borgmesteren Christian Branle. “Der findes intet værre end lukkede forretninger i områder, hvor der er turister. Det er da logik for burhøns.”

Vaivre har endnu ikke betalt bøden på 3000 euro, da han håber på, at myndighederne vil reducere bøden eller helt frafalde den. Indtil da er den arbejdsomme herre det modsatte af glad.