Fremtiden er her – folk har sex på hoverboards

En mand støder passioneret op mod en kvinde. Hendes krop smyger sig omkring hans underliv, mens han elegant og skødesløst svæver gennem rummet, som var han en gud. Kvinden stønner, mens hun bevæger sig op og ned af sin sorte adonis, der oprejst glider rundt i cirkler på gulvet.

Nogenlunde sådan tager det sig ud i en af de hoverboard sex-videoer, der netop nu florerer på nettet. (Alle videoer er NSFW.) I en anden sidder en kvinde på hug på et hoverboard. Hun har lyserøde minishorts og en limegrøn bh på. Langsomt men sikkert bevæger hun sig hen mod en mand med stiv pik, der står op af en parkeret bil. Hendes mund står på vid gab, mens hun, med usvigelig præcision, parkerer den erigerede penis i sin mund – et studie i menneskelig koordination. En tredje video, som er opfølgeren til foregående, viser samme kvinde, nu i færd med fuldbyrdet samleje. Mens manden ser på, nærmest i chok over denne teknologiske landvinding, presser kvinden sit underliv tilbage mod hans manddom. Det er som at se fremtidens sex, doggystyle 2.0, lige nu. For selv om hoverboards end ikke fandtes inden 2015, dyrker disse par sex på dem, som om de altid har eksisteret.

Hoverboards er årets julegave i 2015. Indrømmet, de er langt fra så seje, som det vi blev lovet i film som Tilbage til Fremtiden, men hvad gør det, når de tillader dig at gå fra at være et almindeligt, dødeligt menneske til at være en sexgud fra fremtiden?

Fra Luke Skywalkers flyvende bil i den originale Star Wars til Marty McFly’s flyvende skateboard har menneskeligheden altid haft drømme at flyve eller som minimum at svæve. Nu, da denne teknologiske innovation har taget os et skridt tættere på den drøm, viser det sig, at vores seksuelle lyster i den grad er fulgt med.

Tiden vil vise om hoverboards blot er endnu en modedille, men en ting er sikkert. Hoverboardsex er lige nu i færd med at ændre verdenen, som du kender den.