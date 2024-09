Frossen rosé er den perfekte sommerdrink

Det kan godt være, det ikke er særlig varmt lige nu, men det bliver det lige om lidt. Smeltende varmt. Med mindre Donald Trump har ret i, at “global opvarmning er opfundet af kineserne for at forhindre amerikanske firmaer i at være konkurrencedygtige,” så kan vi godt regne med, at det kun bliver varmere i fremtiden. Vi er på vej ud over kanten. Spørg bare Jokeren.

Men der er også en lille fordel ved den stegende hede: Det er virkelig lækkert at slukke tørsten. Især når det involverer frosé, der er opfundet af den anerkendte konditor Kelly Fields fra restauranten Willa Jean, og som naturligvis er en sammentrækning af ‘frozen’ og ‘rosé’. Hun opfandt cocktailen for at undslippe den knusende varme i New Orleans, men man kan også snildt drikke den i den svingende danske sommer.



Alle drikker rosé – om det så er fattige studerende, der kværner en boks i Kongens Have, eller pastelfarvede overklasseløg, der hænger ud på sejlbåden i Rungsted Havn. Og det bliver kun nemmere at hælde den lyserøde drik ned, når den har fået lov at tumle rundt med knust is i et stykke tid.

Er du ikke lige typen, der har en slushice-maskine derhjemme? Bare rolig. Vi spurgte Kelly, hvordan man kan lave cocktailen derhjemme, og man behøver ikke engang en blender.

OPSKRIFT: Frosé

Selv god rosé er forholdsvis billigt, men når man husker på, at det skal blandes med en simpel sukkersirup, behøver det ikke være den dyreste slags, du kaster dig over. Så hiv proppen op (eller skru låget af), lav dig en frossen drink, og drik til du har glemt, at det ikke varer længe før, dommedag er over os. Skål!