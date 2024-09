Frygt og tolerance: Et Frankrig i krig (del 1)

Fredag aften åbnede otte skarpt bevæbnende gerningsmænd ild og detonerede bomber på tværs af Paris og dræbte 129 mennesker, mens over 300 blev såret. Det er det mest fatale terrorangreb i Europa i mere end et årti. Kort efter erklærede den franske regering undtagelsestilstand, og Paris’ borgere blev rådet til ikke at forlade deres hjem.

Lørdag tog Islamisk Stat ansvar for angrebene. Et syrisk pas blev fundet i nærheden af en af selvmordsbomberne. En græsk embedsmand udtalte senere, at passet tilhørte en mand, der var ankommet til Europa via Grækenland i oktober. Den franske præsident Francois Hollande refererede til massakren som “en krigshandling begået af en terrorhær, en jihadistisk hær.”

Videos by VICE

VICE News ankom kort efter angrebene til Paris, hvor borgerne var begyndt at sørge og diskutere angrebenes følger. Ved Place de la République var der delte holdninger til, hvordan man skulle håndtere massemordet. Nogle understregede vigtigheden af tolerance og sammenhørighed i de næste måneder. Mange udtrykte frygt for fremtidig angreb fra Islamisk Stat. Andre argumenterede for, at drabene ville bremse strømmen af flygtninge til Europa.