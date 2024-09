Fuck, That’s Delicious: Den amerikanske østkyst

Det andet afsnit af Fuck, That’s Delicious giver et meget godt bud på, hvad der sker, når en albansk rapstjerne fra Queens får sin fætter løsladt fra fængslet og derefter tager ham med på en rap/æde turné fra Florida til Pennsylvania. Tag med Action Bronson, hans fætter Big Body Bes og et mangfoldigt karaktergalleri ud på en rejse, hvor de vælter både spillesteder og spisesteder i stor stil. Bonus: Sørg for at tage noter når Action giver sit bud på en dræbende god guacamole, lærer os at tilberede en ribeye steak og fortæller røverhistorier fra turnélivet.

