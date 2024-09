Fuck, That’s Delicious: Storbritannien

Action Bronson er ofte på besøg i Storbritannien, og det var derfor kun et spørgsmål om tid, før Mr. Wonderful kastede sig over Londons kulinariske glæder. Action spiser char siu bao (dampede kinesiske boller med barbecuemarineret gris) på Kowloon Restaurant i Chinatown, grillede “Michael Jackson” lammekoteletter på Lahore Kebab House og “scouse” på Maggie Mae’s i Liverpool. Action tager sig også tid til at lave mad med assistance fra Joanna Fuertes-Knight, som hjælper ham med at lave coleslaw og sprøde chicken wings inspireret af Dallas BBQ’s “penny wings”. Men et besøg på de britiske øer er ikke komplet uden nigeriansk stuvning med ris, som den laves i det østlige London.

