I dette afsnit af Fuck, That’s Delicious, tager vi til Californien. Blandt juicebarer og driveby-skyderier, besøger vi produceren The Alchemist i hans studie, tager til Odd Future Carnival og får tips til livet som Hollywood-stjerne af Simon Rex. Og som om det ikke var nok, tager Action til East LA for at spise tacos med B-Real, inden vi slutter af med blomkål à la Mr. Wonderful.

Denne video blev første gang vist på MUNCHIES i februar 2015.