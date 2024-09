Fuck, That’s Delicious: New York vol. 2

Se med når Action Bronson tager på det mest syrede madeventyr, der nogensinde er blevet filmet. Mr. Wonderful giver os lov til at komme på besøg i det allerhelligste, nemlig Actions tantes køkken, og tager os med på en eksklusiv tur til det legendariske pizzeria i Queens-bydelen Kew Gardens – Dani’s House of Pizza. Og som om det ikke var nok, realiserer Action sin vildeste milkshake-fantasi, da han besøger Christina Tosi på det berømte Milk Bar-bageri. Der laver de hans tantes hjemmelavede baklava til en himmelsk kagecocktail. Vi afslutter vores New York eventyr med et overdådigt tagselvbord bestående af koreansk friturekylling og burgere fra White Castle.

