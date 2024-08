Fuckfingerens lange, aggressive historie

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Vice Canada

Som du sikkert ved, så er fuckfingeren en af de mest højtelskede nonverbale kommunikationsmåder i den vestlige verden. Det er sådan, vi udtrykker utilfredshed med nogen, der af en eller anden grund ikke kan høre os svine dem til med ord. Det er i hvert fald sådan, jeg informerer fyren i en BMW om, at han var lige ved at køre mig ned i fodgængerovergangen.

Videos by VICE

Fuckfingerens historiske ophav er ikke helt klart, men som Benjamin Bergen, der er leder af afdelingen for sprog og kognitive studier ved University of California i San Diego, forklarer, så ved vi, at skikken går flere tusind år tilbage i tiden.

”Langfingeren repræsenterer penis og de resterende fingre udgør testiklerne”

”Vi ved, at antikkens grækere praktiserede det,” fortæller Bergen til Vice. ”Gestussen dukker op i græske tragedier og komedier, hvor det kontrasteres af andre vulgære gestusser som for eksempel at ryste med sin penis foran andre. Vi har også registreret forekomster i romerske skuespil og fra referater af ophedede debatter og konflikter i det romerske senat.”

”Vi ved, at man havde en betegnelse for det i romertiden. Man kaldte det for den uanstændige eller den uforskammede finger – Digitus Impudicis. Det fortsætter selvfølgelig henover de næste tusind år, og der findes mange myter, der forklarer, hvor det kommer fra, men de fleste af dem er usande. Fuckfingeren har virkelig en tusindår lang historie.”

Endnu engang konfronteres vi med det faktum, hvor supernederen det er, at tidsmaskiner ikke eksisterer endnu. Vi ved nemlig ikke helt præcist, hvor skikken stammer fra, men vi har en rimelig god formodning om, at det hele handler om pikkemanden. Det er rigtigt. Så vidt vi ved, så er fuckfingeren en metonymisk repræsentant for pikken. I en samtale med BBC fortalte den anerkendte antropolog og forfatter til bogen Den Nøgne Abe, Desmond Morris, at ved at give nogen fuckfingeren, signalerer man, ”det her er en fallos”, som man tilbyder modtageren.

”Langfingeren repræsenterer penis og de resterende fingre udgør testiklerne,” forklarede Morris. ”Ved at præsentere fingeren sender man en fallisk gestus.”

En af de første gange fuckfingeren optræder i en tekst er i Skyerne, der blev skrevet af forfatteren Aristofanes omkring 424 år før vores tidsregning, hvor en fætter ved navn Strepsiades giver Sokrates fingeren ved at lade, som om hans langemand er en slatten pik, der langsomt bliver hård – ja, det læste du rigtigt. Den første gang fænomenet optræder i verdenshistorien er, da en fyr giver Sokrates fingeren. Cirka hundrede år efter dukker fingeren op igen i Fremragende filosoffers liv, hvor endnu en filosof får fingeren – man får lidt den tanke, at måske var de filosoffer lidt nogle røvhuller.

Da den civiliserede verdens magt- og kulturcentrum rykkede vest fra Grækenland til Rom, fulgte langfingersalutten med. Fuckfingeren dukker op i adskillige romerske digte og dramaer. Ifølge myten tvang Caligula, den gale kejser, sine undersåtter til at kysse sin langfinger (som han viftede rundt i ansigterne på dem) i stedet for på hånden. Det er endnu et tegn på, at fuckfingeren står inde for pikken.

I middelalderen går fingeren af mode – det har sandsynligvis noget at gøre med den katolske kirkes puritanske indflydelse på kulturen. I en akademisk artikel fra 2008, der undersøger forholdet mellem fuckfingeren og loven, skriver Ira P. Robbins, at hilsenen nåede frem til Amerika omkring 1880’erne. Hvordan ved vi det? Charles “Old Hoss” Radbourn som spillede for Boston Beaneaters gav i 1886 fingeren til et kamera – det er så vidt vi ved, den første gang fuckfingeren dukker op i USA.

Byg en statue af denne mand, Amerika. Foto via wikimedia commons.

Hvis du undrer dig over, hvorfor man på engelsk kalder handlingen for ”flipping the bird,” så er svaret enkelt. For flere århundreder siden var det almindeligt at drille et røvhul ved at hvæse som en gås (der som bekendt er fugleverdens største røvhul selv). Det blev på et tidspunkt så udbredt, at det fik betegnelsen ”gåsen”. I det tyvende århundrede blev det til ”the bird” (altså ”fuglen”), og da det gudskelov blev upopulært at hvæse af folk i offentligheden, blev betegnelsen forbundet med vores højtelskede fuckfinger.

Selv om den ikke oprindeligt stammer fra Nordamerika, så har kontinentet i hvert fald taget gestussen til sig. Det er faktisk på grund den voldsomme kultureksport fra USA, at fuckfingeren er blevet så populær i resten af verdenen. Takket være tv-serier og film så er den udbredt blandt de fleste kulturer – det betyder selvfølgelig ikke, at du ikke bare skal give tilfældige mennesker fingeren, når du er ude og rejse, fordi A) du er en nar, hvis du gør det, og B) de ved sandsynligvis godt, hvad det betyder.

”Indtil for tyve år siden havde langfingeren ikke nogen betydning i Japan eller Korea,” siger Bergen. ”Siden da er der kommet masser af film og tv-serier til landene, og nu ved alle, hvad det betyder.”

”Hvis franske film i stedet for havde domineret efter Anden Verdenskrig, så havde vi sikkert viftet med en knytnæve.”

Takket være det amerikanske kulturhegemoni, har vi nu mesterværker som det her at se på.

Når man i dag giver fingeren til narrøven i BMV’en, der hamrer forbi dig i fodgængerovergangen, fordi han skal skynde sig hjem og drikke technobajere, så er det selvfølgelig ikke, fordi man gerne vil sige ”SE PÅ MIN PIK, DIT STORE SVIN”. Med tiden er fingeren gået fra at betyde ”pik” til et mere generelt ”fuck dig”. Det, siger Bergen, er et ganske forventeligt resultat i fænomenets evolution.

”Der findes en brasiliansk gestus, hvor man viser OK-tegnet – hvor man former en cirkel med pege- og tommelfinger – men på hovedet, så det ligner anus. Det har i øvrigt den samme betydning som fingeren,” siger han. ”Det betyder bare ’fuck dig’ eller ’fuck af’ eller noget i retning. Det betyder ikke længere ’se mit anus.’”

Nonverbal kommunikation er lige så gammel som menneskeheden selv. Urtidsmennesket kommunikerede på den måde, før sproget blev udviklet, og det er også noget, vi ser hos for eksempel aber i dag. Før spædbørn lærer at tale, er det også almindeligt, at de kommunikerer med forældrene via fagter.

”Det er en forløber til sproget både i vores udvikling og vores arts historie. Det er en udtryksform, der står vores følelser meget nært,” siger Bergen. ”Når man havner i en direkte konfrontation med nogen, agerer man med kroppen for at signalere, hvad der skal ske – det budskab, du gerne vil have modparten opfatter.”

Så det skal du huske på, næste gang du giver nogen fingeren. Du giver ikke bare en eller anden nar fuckfingeren. Du indskriver dig i vores fælleskulturarv.

Du opfører en ode til fortiden.