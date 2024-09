FUEL: Den olympiske snowboard-mester Ross Rebagliati

I dette afsnit af FUEL tager vi på nye eventyr med den canadiske OL-guldvinder Ross Rebagliati. Ross var en af hovedpersonerne ved OL i Nagano i 1998, hvor han vandt guld i den første olympiske storslalom snowboard-konkurrence. Efterfølgende blev han testet positiv for cannabis og fik frataget sin medalje. Efter en længere proces endte det hele med, at dommerne besluttede, at han ikke havde brudt nogle officielle regler, og at han derfor kunne beholde sin guldmedalje.

I dag har både den generelle holdning til cannabis og lovgivningen ændret sig, og Ross er nu manden man skal tale med, hvis man vil vide mere om cannabis og sport. Ross viser os rundt i Whistler i Canada, hvor han driver et succesfuldt cannabisfirma, der meget passende har fået navnet “Ross Gold”. Han fortæller, om den rolle cannabis spiller i hans liv og kost. Cannabis fremmer Ross’ præstationer ved at styrke appetitten–ja, du læste rigtigt. Den øgede appetit hjælper ham med, at indtage den mængde kalorier der skal til for at holde ham i gang. Og så får det ham også til at præstere bedre på pisterne.

“Kaster man sig over cannabis,” fortæller Ross, “så sørg for, at der er mad i nærheden, for du bliver mega sulten!”

