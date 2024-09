FUEL: John Joseph fra Cro-Mags er jernmand på vegansk diæt

John Joseph er kendt blandt både hardcore-punkere og veganere. Som forsanger i New York-bandet Cro-Mags har han brugt sin position til at sprede budskabet om, hvorfor en plantebaseret kost har så mange sundhedsmæssige fordele for både krop og sjæl.

Men det er nok de færreste, der ved, at John udover at være musiker og forfatter også er jernmand. Han har gennemørt ironman rundt omkring i verden, kongedistancen som består af 3800 meter svømning, en cykeltur på 180 kilometer og et marathonløb. At beskrive forberedelserne til en jernmand som krævende er noget af en underdrivelse.

Vi følger John – mens han træner til ironman i Boulder, Colorado – for at se, hvordan plantebaseret kost kan være med til at hjælpe en atlet under intenst pres.

