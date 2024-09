FUEL: Riff Raffs fedekur del 2

Han er tilbage! I dette afsnit af FUEL slår vi igen hovederne sammen med rapperen Riff Raff og hans slæng under Vans Warped turnéen for at finde ud af, hvordan det er gået med Riffs vægtøgning siden sidst.

Riff lever efter mottoet “op med både vægten og humøret” takket være en kost bestående af spareribs, banan Twinkies og Shirley Temple’s. Tag med Riff Raff på turné, når han spiser sig vej gennem det bedste, Californien har at byde på, og bliver både større og stærkere.

Riff Raff’s nyeste album “Peach Panther,” kan fås her.

Sæson 2 Afsnit 2 af Fuel.