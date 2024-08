Fuld kvinde anholdt for at genopføre scene fra ‘Dirty Dancing’ i vinhandel

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Selv om du aldrig har set Dirty Dancing, og selv om det tætteste, du har været på Patrick Swayzes mest ikoniske rolle, var dengang, du var lige ved at bruge penge på en Johnny Castle-t-shirt i Urban Outfitters, kender du stadig replikken. Du ved, at nobody puts Baby in the corner.

Det kan godt være, den påstand passer, så længe filmen fra 1987 varer, men det gør den langt fra, når du er stangstiv og igang med din allerbedste Baby Houseman-imitation midt i en vinhandel i Florida. For så sørger sheriffen i Martin County helt sikkert for at sætte Baby i et hjørne, notere Babys højde og tage et forbryderfoto af Baby.

Ifølge nyhedsmediet TC Palm blev politiet kaldt ud til Total Wine & more i Jensen Beach i Florida, fordi to fulde kunder angiveligt forsøgte at genskabe en scene fra Dirty Dancing midt i butikken. Hverken politiet eller nyhedsmediet var specifikke i deres beskrivelse af, præcis hvilken scene der var tale om, men mon ikke det var DEN DÉR scene – filmens i dag så ikoniske sidste dans, der var en nærmest skandaløs forbrydelse mod Babys forældre. (Ja, den scene som Emma Stone og en topløs Ryan Gosling også genskabte. Dog en smule mere succesfuldt og ikke indenfor i en vinhandel i Florida.)

Bestyreren i Total Wine fortalte, at 24-årige Cindy Barrientos og en uidentificeret kvindelig medsammensvoren forsøgte at købe sprut, men altså også havde travlt med at lade, som om de befandt sig på et imaginært resort i Catskills lige nord for New York City engang i 60’erne. Begge kvinder blev bedt om at forlade butikken, og da de ikke gjorde det, blev politiet tilkaldt for at få det dansende par væk fra Total Wines dansegulv.

Barrientos blev fundet i sin bil, og da politiet henvendte sig til hende, blev hun efter sigende aggressiv. Aggressionen, hendes blodskudte øjne, alkoholånden og den overdrevne tro på egne danseevner var nok til, at hun blev taget med til arresten i Martin County.

Vi ved ikke, om Barrientos rent faktisk fyrede filmreplikker af, da hun blev taget med af politiet, men vi tænker, at “Gud ville ikke have givet dig maracas, hvis ikke han ville have, du skulle ryste dem,” ville have været et godt forsvar. Det kan du godt lige nævne over for din advokat, Cindy.