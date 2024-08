Fuld mand går i køkkenet på tom restaurant og griller en bøf

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Har du nogensinde gennemlevet den tragedie, det er, at gå i seng sulten og fuld efter at have vandret gaderne tynde i håb om at finde noget at spise efter midnat? Har din mave rumlet og dit hoved snurret, mens du forgæves trak i det ene låste håndtag efter det næste hos den lokale grillbar eller kebabkiosk? Det er uden tvivl en af de mest desparate og triste situationer, et menneske kan finde sig selv i.

Men det er ikke alle, der accepterer nederlag i de sene nattetimer. Der er mennesker som Alex Bowen, der er så fast besluttede på at få sig en portion natmad, at man ender med selv at gå i køkkenet. Efter en lang aften i byen med hans venner sidste uge, gik Bowen ifølge ABC News ind på en restaurant i South Carolina for at bestille en omgang ‘Texas bacon cheesesteak melt’. Men restauranten var tom, og personalet sov.

Alex Bowen på Waffle House. Billede via Facebook.

“Jeg havde fået mig et par sjusser med vodka og Sprite, og så tog jeg på Waffle House. Da jeg ankom, var der ikke et menneske i sigte. Jeg ventede i cirka 10 minutter og gik udenfor for at lede efter nogen. Så gik jeg indenfor igen for at finde ud af, om der var kommet nogen, men der var helt tomt,” fortalte Bowen til MUNCHIES via Messenger. Uden at have mistet modet og stadig sulten efter en sandwich, valgte den tidligere samarit i den amerikanske hær at tage sagen i egen hånd.

Jeg vidste, at en saftig bøf med bacon og smeltet ost var inden for rækkevidde, så jeg greb fat i en paletkniv, gik i gang, og fik det til at ske,” fortalte han. “Og det var helt vidunderligt…”

Bowen fik ikke bare et solidt måltid mad i maven og en god drukhistorie ud af det. Han sørgede endda også for at rydde op efter sig, og for at restauranten ikke mistede penge. “Da jeg var færdig, rensede jeg grillen og tog hjem. Dagen efter vendte jeg tilbage og gav en ansat fem dollar for maden.”

Han fejrede ovenikøbet seancen ved at tage et par selfies, hvor man kan se ham stråle af en blanding af lykke og alkoholdrevet selvfedme. Hvis man tænker på hvilke friheder, man ville kunne tage sig, hvis man var alene i en åben men tilsyneladende helt tom restaurant, kan man fristes til at give Bowen applaus både for hans selvbeherskelse og for hans hygiene.

Bowen påstår endda, at virkomheden kontaktede ham, efter billederne gik viralt, og at de desuden overvejede at ansætte ham som en potentiel mystery shopper, med ansvar for at kvalitetsteste restauranten.

MUNCHIES kontaktede Waffle House for at få en kommentar til hændelsen, men nåede ikke at få et svar, før artiklen blev publiceret.