Fuld skotsk mand gik kold på sine forældres sofa, havde glemt de var flyttet

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.



Der findes så mange forskellige stadier af fuldskab, at det er umuligt at nævne dem alle, men de varierer alt efter, hvor man befinder sig på skalaen mellem, ‘Jeg føler mig behageligt beruset’, til ‘Jeg har lige brækket mig i, og lagt an på, et afløbsrør.’ I sidste uge nåede en en skotsk mand så det stadie, hvor han ville hjem. Og ikke bare hjem til sig selv, men hjem til sine forældre. Det eneste problem var, at “hjem” ikke havde været forældrenes hjem i to år.

Ifølge Daily Record havde 26-årige Thomas Airlie været i byen i Glasgow for at fejre sin vens nyfødte søn, da han besluttede sig for at kalde det for en nat. Han tog en taxa til sine forældres hus, smed skoene i entreen og krøllede sig sammen på sofaen for at sove den ud. Få minutter efter blev han vækket af en kvinde, der forlangte at vide, hvem han var, og hvorfor han lå og sov på hendes sofa.

Elaine Wedlock fortalte, at hun lige var kommet hjem fra en forretningsrejse og var så glad for at se sine børn, at hun glemte at låse sin hoveddør. Hun hørte nogle lyde fra sin stue, og da det gik op for hende, at både hendes børn og hendes hunde var på første sal sammen med hende, gik hun nedenunder for at undersøge sagen. Der fandt hun Airlie, der var gået kold på sofaen.

“Da jeg fandt ham, vækkede jeg ham med det samme,” fortalte hun. “Jeg spurgte ham endda, om han plejede at bo her, eller om han stadig boede på vejen og var gået ind ad den forkerte dør. Jeg ringede til min mand, og han gik med til at køre ham hjem, men Airlie vidste ikke engang, hvor han boede, så min mand satte ham af ved et supermarked i stedet.” Hun fortalte, at hun tog et billede af manden, mens han sov, og at han næste dag skrev til hende på Facebook for at sige undskyld.

https://twitter.com/ThomasAirlie/status/1031103385175511040

“Kan slet ikke fatte, at jeg tog en taxa til mit barndomshjem, hvor min mor og far plejede at bo, og sov på sofaen,” skrev han på Twitter. (Så godt som alle svar på hans tweet var forskellige udgaver af “DET SKETE ALDRIG,” men Wedlock skrev også om episoden på Facebook, og det gjorde en af Airlies venner også. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at det rent faktisk skete, men det betyder i hvert fald, at vi bifalder alle parters dedikerede trolling-indsats, hvis altså hele historien er en røver.)



“Han er væk nu, han var harmløs,” skrev Wedlock. “Men jeg lærte min lektie. Husk at låse døren, venner.”

Men det er ikke det eneste, man kan lære af den her affære. Husk at dobbelttjekke dine forældres adresse, næste gang du tager i byen for at drikke dig ned.