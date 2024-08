Funklende billeder fra verdens største latexbal

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

Konkurrencen, der har eksisteret siden 1989, og er arrangeret af Gay Men’s Health Crisis, der arbejder for at udbrede kendskab til HIV og Aids, fungerer som en fundraiser, der skaber kendskab til sygdommen, som House & Ballroom-miljøet er kraftigt påvirket af. I dag anses konkurrencen for at være et samlingspunkt for det internationale Ball-community. Fotografen Ryker Allen fanger glamouren, ansigterne og dramaet, der udspillede sig lørdag aften i billedserien herunder.