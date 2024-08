Future Female Sounds baner vejen for kvindelige dj’s i Danmark og er på vej til Mellemøsten og Afrika

Da jeg møder Claudia Smith og Sara Vita Justesen, er det ikke mere end et år siden, de begyndte at dj’e. De skal spille sammen i main room på spillestedet Stengade på Nørrebro, og jeg møder dem i timerne inden på Blågårds Plads.

Aftenens fest er et samarbejde mellem baren Kimias dj-skole og organisationen Future Female Sounds, og aftenens lineup består udelukkende af kvinder. Og netop fællesskaber som Future Female Sounds har spillet en stor rolle i, at Claudia Smith og Sara Vita Justesen er på plakaten som duoen Sara Vita & Claudia Smith i aften.

“Det betyder alt at være en del af et fællesskab, for ellers bliver det ensomt, og det bliver også vildt svært. Det er en verden, som ingen ved så meget om, for hvad fanden er en dj? Hvad laver de, hvordan fungerer det, hvordan får man jobs, og hvem skal man kende?” siger Sara. Hun varmer op til aftens gig med en billig vin fra Netto.

Future Female Sounds er en non-profit organisation, som arbejder for at promovere og synliggøre kvindelige dj-talenter. Grundlæggeren, Tia Korpe, drømmer om at gøre dj’ing mere tilgængeligt for piger og kvinder, ikke bare i Danmark, men globalt. Det gør organisationen blandt andet gennem dj-workshops, hvor unge kvinder, ikke-binære og queer-personer kan prøve kræfter bag pulten og blive guidet i lavpraktiske ting som, hvordan man sætter gearet op, får selvtillid til at stille sig op på en scene, og hvordan man kommer ud med sin musik.



”Målet er at skabe et safe space for piger, hvor de får lov til at lære i det tempo, som er passende, og udtrykke sig uden at skulle tænke på, om der er nogen, som dømmer dem. De skal kunne være sig selv hele vejen igennem,” fortæller Tia Korpe. Derfor er alle underviserne også kvindelige dj’s, fordi det er vigtigt for organisationen at synliggøre kvindelige rollemodeller.

Workshopsene startede med at være kerneydelsen, men da Tia blev gravid og derfor ikke kunne lave så mange, som hun ville, lancerede Future Female Sounds Monthly Mix. Det er en online platform, hvor de hver måned livestreamer en times dj-set med en ny kvindelig dj på en ny location, hvorefter mixet bliver publiceret på Vimeo, Facebook og organisationens hjemmeside.

”Ideen er at skabe et bibliotek, hvor man kan gå ind og se, hvad der er af kvindelige dj’s. De er alle sammen forskellige genremæssigt, udseendemæssigt og aldersmæssigt. Det er et visuelt bibliotek, hvor folk kan gå ind og se: Okay, man kan være dj på den måde, men man kan også være det på den her måde,” siger Tia og tilføjer, at det gerne skal inspirere til, at flere kvinder kommer ind i faget.

Da Claudia Smith og Sara Vita Justesen i sin tid kastede sig over dj’ing, kontaktede de det aktivistisk-feministiske netværk Kapow Collective, som bød dem velkommen til deres møder, lærte dem grundlæggende ting om dj’ing og hev dem med på jobs, hvor de dj’ede som kollektiv.

For et år siden fandt de sammen som duo, da de fik kontakt til folkene bag Silent Disco, der er et lydløst musikkoncept, som oftest kan kendes på folk, som står og raver med store hørebøffer på. De manglede en dj til et arrangement. Et par måneder efter de havde deres første job med Silent Disco, stødte Claudia på et livemix, som Future Female Sounds havde lavet med dj’en Malika Mahmoud. Hun forelskede sig i videoen og i Future Female Sounds’ projekt og skrev straks til Tia Korpe.

Claudia Smith (tv) læser folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og Sara Vita Justesen (th) læser journalistik på RUC.

”Hun var egentlig på barsel, men svarede alligevel, at det var nice, at vi skrev, og så fortalte hun, at de har det her Monthly Mix,” siger Claudia.

Det ville duoen gerne være en del af, og i juni lavede de deres eget mix med Future Female Sounds. Derfra er det gået stærkt. Gennem organisationen har de mødt andre kvindelige dj’s, og netop det, netværket, har betydet meget for dem.

”Man ser nogen, som gør det, man selv vil. Hvis man ser kvindelige dj’s, ser man også, hvad der er muligt for én selv,” fortæller Claudia og forklarer, at det føltes som et selvtillidsboost i en ellers svær opstartsfase, som kan være præget af usikkerhed og angst for ikke at passe ind.

Tia Korpe peger også på vigtigheden i kvindelige rollemodeller, da jeg spørger, hvorfor der er behov for organisationer som Future Female Sounds. Men der er langt mere i det, siger hun også.

”Det er en kombination af rigtigt mange lag, som gør, at det er sværere for kvinder at komme frem i branchen,” svarer hun.

”Der er både det systemiske i alle samfundslag, som gør, at mænd sidder på toppen. Så er der nogle mellemlag, som gør, at man som pige måske ikke er blevet støttet i at tage nogle valg, som ikke er helt traditionelle. Og så er der nogle andre lag som selvtillid,” siger hun og påpeger, at det at få selvtillid i branchen som pige er en rejse i sig selv, fordi de ofte føler, de skal være bedre end drengene for at blive taget seriøst.

”Det kræver determination på et helt andet plan som pige. Man skal virkelig brænde for det, man laver, men derfra skal man jo også have hjælp, for der ingen, som kommer frem uden hjælp,” fortæller hun.

Den hjælp, hun selv har fået gennem sin karriere som dj, har været fra mænd, fordi der ikke var nogen synlige kvinder, men det havde været fedt og gavnligt, hvis det ikke havde været tilfældet, mener hun. Derfor er det vigtigt for hende at få skabt en platform, som gør, at kvinder kan netværke med andre kvinder, som allerede er i branchen.



”Det er altid nemmere at tro på sig selv med et netværk i ryggen. Lige så snart man får et netværk, kan man rent faktisk begynde at komme ud og arbejde professionelt. Det betyder noget, at man er omgivet af andre kvinder, som man kan spejle sig i, og som kan bakke én op,” siger hun.

På Nørrebro er Sara Vita & Claudia Smith ved at være klar til at spille aftenens gig på Stengade. De checker ind hos personalet i indgangen, og da de kommer ind i entréen, hiver Claudia sin telefon op af lommen og tager billeder af en plakat med aftenens line-up for at smide det på Instagram. Dér, næsten øverst og blandt kvindelige dj’s, som de ser op til, står deres navn med store, fede bogstaver.



”Det er da for nice. Vi har fået en god tid, og vi er i et line-up af virkelig dygtige dj’s. Hende, der skal spille efter, er meget etableret. Hun er fucking sej,” siger Claudia og vinker Sara over til sig.



De hopper op i backstage-lokalet, hvor der er stillet spiritus og sodavand klar, og de andre, der skal på scenen i aften, så småt er begyndt at ankomme.



”Hvornår skal I spille?” spørger én.



”Klokken 22 i main room,” svarer Claudia og Sara.



Og det er lige dét her, der er vigtigt for dem; at møde andre kvindelige dj’s, som gør det samme som dem, er noget af det bedste ved at være en del af et fællesskab som Future Female Sounds.



”Vi er der for hinanden, men på en mere overfladisk måde, hvor vi følger hinanden og støtter op om hinanden. Det binder os sammen, selv om vi måske ikke kender hinanden så godt, og det er vigtigt, når man er ret ny i gamet,” siger Claudia.



Sara supplerer: ”Ja, det er, som om man bare kommer ind i det her fællesskab af nice kvinder. Det er faktisk første gang, jeg ikke er nervøs for at spille. Man kommer bare ind i sådan et rart sisterhood!”



Claudia griner. ”Ja, hvor er det mærkeligt. Jeg er faktisk heller ikke nervøs i dag,” siger hun.

De retter make-uppen, inden de går ned til main room, hvor de skal spille. Det er stadig tidligt på aftenen, så spillestedet er ikke fyldt op med mennesker endnu. På scenen er Tia Korpe, grundlæggeren af Future Female Sounds, lige blevet færdig med at spille, og Sara og Claudia indtager pulten for at gøre klar til deres eget show.

I øjeblikket er Future Female Sounds i gang med at fundraise til et globalt dj-program og -turné, som de lancerer i Afrika og Mellemøsten, hvor dj’ing er særligt svært tilgængeligt for piger og kvinder. Derfor ser de et stort behov for at tilbyde en platform, hvor kvinder kan komme og føle sig trygge. Det ultimative mål er at oprette et permanent dj-akademi i Saudi-Arabien.

”Men vi ved også, at det er meget svært i Saudi-Arabien, så vejen derhen kommer til at foregå via dj-workshops rundt omkring i Mellemøsten og Afrika,” fortæller Tia Korpe.

Første skridt mod Saudi-Arabien er nu taget. I disse dage er organisationen i gang med lancere i Tunis, hvor de i samarbejde med lokale initiativer vil afholde en uges workshop, som munder ud i, at deres dj-elever spiller sammen med etablerede lokale dj’s på en klub i Tunis på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

”Vi kan ikke ændre på hele uligheden i musikbranchen eller i Tunesien, men vi kan skabe grobund for at skubbe flere etablerede og nye kvinder ud i branchen. Vi kan fremhæve rollemodeller og bidrage med en platform, som gør, at flere piger får interesse for dj’ing,” siger Tia Korpe og tilføjer, at de også har et langvarigt mål om at oprette et permanent dj-akademi i Tunesien, hvor idéen er, at de skal træne dj’s i uddannelse, som så derefter kan uddanne flere nye dj’s.

Efter Tunis er planen at tage videre til Beirut, Amman og stille og roligt bevæge sig over mod Saudi-Arabien.