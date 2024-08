Future og Young Thugs ‘SUPER SLIMEY’-projekt saucer din weekend ind i Auto-Tune

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Livet er fuld af overraskelser. Og en sjælden gang i mellem er de faktisk gode overraskelser. Oven i den eksisterende skov af planlagte udgivelser i dag på #NewMusicFriday, har Future og Young Thug netop udgivet en kollaboration i fuldlængde, der hedder SUPER SLIMEY. Og hvis du skal vælge én af dagens nye udgivelser at bruge weekenden til at lære at vræle med på, er det her vores bedste bud. For hvor tit udgiver to af rapuniversets største og mest lyrisk uforståelige stjerner at udgive et helt, gloværdigt trappet album sammen?

Sent i går begyndte der at svirre rygter om, at de to Atlanta-giganter havde gang i noget stort, og efter de teasede projektet på Twitter i går eftermiddag, er det nu blevet til dejlig, slimet virkelighed. Pakket ind i et sprødt cover, med et billede af en CGI-slange, der snor sig gennem et fuglekranie. Selv om det ikke er første gang, HNDRXX og Thugger udgiver noget sammen, har de aldrig før udgivet et samarbejdsalbum i fuldlængde (som du nu kan nyde som soundtrack til hele din weekend, og så har de endda hevet Offset med på et track, hvilket aldrig er en dårlig ting).

Du kan høre SUPER SLIMEY herunder, eller på din foretrukne streamingtjeneste.