Fyre Festival-svindleren Billy McFarland skal nu betale 157 millioner tilbage

De her dage er ikke et godt tidspunkt at være Billy McFarland, men for at være ærlig har hele det sidste år ikke rigtig været et godt tidspunkt at være Billy McFarland (hvis du på en eller anden måde har misset det, er han fyren, der grundlagde det kolossale fuck-up Fyre Festival). Nu nærmer vi os årsdagen for Fyre Festival (den 27. april #neverforget), McFarland har erklæret sig skyldig i bedrageri med pengeoverførsler og står derfor til at skulle afsone en dom på mellem otte og ti års fængsel til juni.

Som en del af dommen er McFarland også blevet dømt til at tilbagebetale 26 millioner dollars (157 millioner kroner) til investorerne i Fyre Festival. Hvilket ifølge Billboard er det beløb, han har indrømmet at have stjålet fra dem. Anklagerne udtalte, at McFarland forfalskede dokumenter for at misinformere investorerne (og en billetselskab) om festivalen, hvilket altså er løbet op i bedrag på omkring 157 millioner. Det aktieselskab, der ejer Fyre, er nu blevet tvunget i konkurs. I retten udtalte McFarland: “Jeg beklager mine handlinger dybt, og jeg undskylder over for mine investorer, hold, familie og tilhængere, jeg har svigtet.” Altså, tja, okay…