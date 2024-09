Gå på skaldyrssafari med Vadehavets læderklædte østerskonge

På en kold oktober morgen plukker en selvudnævnt skaldyrsaristokrat stillehavsøsters på stranden ved Fanø.

Han er iklædt en lædervest udsmykket med nitter, spænder og bling, der mest af alt får den til at ligne en rekvisit fra Game of Thrones. Fanøs østerskonge guider os ud i Vadehavet, hvor tidevandet har trukket sig tilbage og blotlagt nok stillehavsøsters til, at man kan brødføde en mindre hær.

Kongen fylder vores glas med mousserende vin, åbner de friske østers, pynter dem med fintskårne jordbærskiver, tilføjer et skvæt limejuice og friskkværnet peber. “Jeg ved ikke helt hvorfor, kombinationen af østers og jordbær fungerer,” forklarer kongen, som går under det borgerlige navn Jesper Danneberg Voss. “Det gør det bare. Det er lidt det samme som med en hotdog – blandingen af det søde, det sure og det salte er bare noget, der virker.”

Jesper er tidligere rekrutteringskonsulent og slog sig ned på den jyske vestkyst efter at have boet i Luxembourg gennem 30 år. I dag arrangerer den selvudnævnte “Fanø Oyster King” ture ud i Vadehavet, hvor han plukker østers iført sin læderrustning, som vil kunne gøre selv den argeste indbygger i Westeros misundelig.

Fanø er sammen med det øvrige Vadehav blevet hjemsted for den invasive stillehavsøsters, hvor arten har stortrivedes siden midten af 1990’erne og er blevet kendt for at kunne vokse til gigantstørrelse. Der er intet kommercielt østersfiskeri i området, så det eneste indhug i bestanden kommer fra ture som, østerskongen og andre arrangerer henover vinteren. De kan være trættende at vade gennem den mudrede havbund, hvor det ofte er pissekoldt. Til gengæld er belønningen det hele værd: du kan samle alle de østers, det er muligt at bære.

I Jespers optik var der brug for en ekstra ingrediens til at peppe østersturene lidt op. “Efter at jeg i et par år havde arrangeret de her ture, begyndte jeg at spekulere i, at man måtte kunne finde på mere end bare at plukke østers og drikke et glas vin, for derefter at sige farvel.”

Når Jesper indtager rollen som Østerskonge, ligner han nærmere en hærgende viking, end han ligner en naturguide. Hans lædervest har hylstre til knive, Tabasco-flasker og en peberkværn. Der er fastgjort kroge rundt om livet, så han kan hænge spande fyldt med østers sikkert fast i vesten, og på brystet sidder en metalplade præget af hans kaldenavn. Selv uden spande vejer vesten mere end 20 kg. “Den er tung,” siger han, “men den er flot at have på.”

Natten før vores østerssafari, havde Jesper sat bod op uden for den 300 år-gamle Sønderho Kro på Fanøs sydspids,, hvor han bød på ceviche og grillede østers. Han smurte en østers med et generøst lag hvidløgssmør, hvorefter han tilførte parmesanost og saltet skinke (den grillede østers smagte og føltes mest af alt som en snegl badet i hvidløg); en anden østers blev dækket til med blåskimmelost, der smeltede sammen til en skarp umamismag, der ledte tankerne hen imod vilde svampe.

Men hvad er det, der gør den mudrede jagt efter stillehavsøsters på i Vadehavet værd at gennemføre? “Mest af alt fordi smagen er så frisk og uspoleret,” fortæller Jesper. “Vores østers lever i relativt koldt vand med megen gennemstrømning, og det gør at østersene får rigeligt med mad og alger. Det gør dem meget faste i kødet. Det er mere bid i dem. Man får simpelthen bare mere østers.”

Jesper indtog for første gang rollen som østerskonge for to år siden i forbindelse med den tyske schlager-sanger Nino de Angelos bryllup på Fanø. Når Fanø i 2016 skal markere 275-års jubilæet for øens frikøb, håber Jesper på at kunne servere sine østers til endnu mere prominente gæster.

“Det ville være helt fantastisk, hvis Prins Henrik kom til øen. Så kunne han få lov at møde en rigtig konge”.

