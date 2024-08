Gæt én gang, hvilken musiker der har røget Snoop Dogg under bordet

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey USA

Snoop Dogg har aldrig haft svært ved at genopfinde sig selv. Vi har set ham cementere sin legendestatus på West Coast-rapscenen, kaste sig ud i reggae på Reincarnated, og allersenest har han optaget og udgivet et gospelalbum. Den californiske rapper var i den anledning forbi Jimmy Kimmel Live for at promovere pladen, Bible of Love, men endte selvfølgelig med at tale om den ene ting, der altid har været hans kendetegn på trods af de mange personlige epokeskift, nemlig hans kærlighed til cannabis.

Samtalen skifter spor fra religion til pot, da Jimmy Kimmel spørger Snoop: ”Tror du, der findes pot i himmelen?” Rapperen deler herefter sin egen version af Mount Rushmore-monumentet, hvor der i stedet for amerikanske præsidenter er opført berømte stonere, som har gjort cannabis til en livsstil. Snoop er selvfølgelig selv hugget ind i klippen sammen med Bob Marley og Cheech & Chong, mens den sidste person, er den eneste, som nogensinde har fået Snoop selv ”til at gå i brædderne”. Hvem er dette supermenneske med teflonbelagte lunger, der trækker så hård en koger, at ikke engang Snoop kan følge med? Husk på: Snoop har tidligere udtalt, at han ryger 81 joints hver dag.

Svaret kommer næppe som en overraskelse. Det er selvfølgelig countryikonet Willie Nelson, der har formået at ryge rapperen ned. Manden har sit eget brand af cannabisprodukter, der er en millionforretning, han har fyret op under en pind på taget af det Hvide Hus og har før givet kendisser som Chelsea Handler og Toby Keith kamp til stregen. Hvis der er nogen, der fortjener en plads på Mount Rushmore, så er det den 84-årige sanger.

Det har imidlertid sat tankerne i gang her på redaktionen. Hvem fortjener ellers en plads på Snoops fiktive monument – Mount Weedmore? Der findes kun en håndfuld kandidater, der kunne have lige så meget cannabis-stamina som rapperen.

Michael Phelps

Den olympiske svømmer blev taget i at slamme bong tilbage i 2009. Han er svømmer og har vundet guld i den disciplin, så hans lunger kan garanteret holde på langt mere røg, end den 46-årige rappers kan.

Hugh Hefner

Den afdøde grundlægger af Playboy lagde for flere år siden alkoholen på hylden og var åben om det faktum, at pot og kvinder var hans eneste laster. Han gik ind for legalisering og oprettede sågar et legat på 5.000 dollars til det formål. Det er ikke så svært at forestille sig Hef og Snoop fyre en fed i Playboy-grotten.

Rihanna

Rihanna har heller ikke lige frem været hemmelighedsfuld omkring sit forhold til cannabis, og hun kan også udføre en perfekt Shmoney-dans, mens hun er skæv. Ærligt talt, hvis Rihanna besluttede sig for at gøre en indsats for det, kunne hun sagtens ryge Snoop ned.

Seth Rogen

Øh, har du set Pineapple Express? Han er så dedikeret til sagen, at han ikke engang gad slukke sin joint, mens han for nylig snakkede med Steven Spielberg, hvilket efter hans mening fik instruktøren til at se ned på ham og tage ham mindre seriøst.

Under alle omstændigheder ligger 4/20 lige rundt om hjørnet, så vi må bare holde øje med, hvordan de fejrer den.