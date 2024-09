‘Game of Thrones’ fik tusindvis af fans til at se på is smelte

Når en serie er virkelig kedelig, svarer underholdningsværdien til at glo på maling, der tørrer. Men når en serie er så vanvittigt populær som Game of Thrones, stiller fans gladeligt op til at se på næsten hvad som helst. Tusindvis af folk fulgte med i HBO’s Facebook Live i går, torsdag, for at se offentliggørelsen af premieredatoen for syvende sæson, der blev afsløret, efter en kæmpemæssig isblok var smeltet af varmen fra flammerne.



Seriens Facebookside opfordrer fans til at skrive “fire” og “dacarys” i kommentarsporet i et forsøg på at få isen til at smelte hurtigere. Efter tilstrækkeligt mange kommentarer blev en flammekaster affyret mod isblokken, så den smeltede og afslørede premieredatoen.

Game of Thrones får premiere på HBO Nordic den 17. juli. Tjek teaseren ud her: