Gaverne som liderlige mænd har sendt til en populær camgirl

Der ligger en 27-tommers 5K Mac skærm med Retina Display og track pad i bunken af halvt-udpakkede ting i Lindsay Dyes nye lejlighed i Brooklyn. Jeg spurgte hende, om det var en gave fra en kunde. Hun grinede og svarede, at hendes far købte den til hende, inden han opdagede, at hun havde ændret sin jobtitel på LinkedIn til “camgirl.”

De sidste to år har Lindsay Dye arbejdet som camgirl og kunstner, og hun blander ofte de to professioner. Som camgirl danser og chatter hun eller sætter sig på en kage til sine kunders store glæde. Som kunstner tager hun screenshots af andre camgirls og laver tøj og tryksager om copyrightovertrædelser, identitet og cybersex. Hun sælger ofte tryk med screenshots af hende selv, som kunder har sendt til hende i et forsøg på at afpresse hende.

Over tiden har Lindsay Dye akkumuleret hundredevis af anonyme gaver, som fornøjede, liderlige mænd udvælger fra hendes ønskeliste på Amazon og sender til hende. Hun har efterhåndet modtaget så mange ting, at det efterhånden kan være svært at vide, hvilke ting i hendes lejlighed, hun selv har købt. Hun modtager selvfølgelig også penge fra sine kunder, men gaverne afspejler, hvor forskelligartede hendes forhold til sine fremmede onlinekunder er – hun har modtaget alt fra sexlegetøj og smykker til kitsch decor og bøger om sortes identitet.

De fleste afsendere er “folk, som ikke eksisterer i min fysiske virkelighed, selvom de gerne vil,” fortæller hun. “Derfor køber de noget, som jeg skal røre ved, have på eller have med på [camgirl] settet. Gaverne siger noget om, hvor langt folk er villige til at gå, og hvor meget de vil investere i et forhold til nogen, de ikke kender.”

“Seriøst, en af de bedste gaver, jeg har fået, var et håndklædesæt,” tilføjede Lindsay Dye. “Jeg ved ikke om det var en joke eller en fejl, men jeg har tit gæster, og håndklæderne har virkelig gode.”

Bulbrite keramiske elpærer

Deco 79 aluminiums bordlampe (Sølv)

TopCase trådløst tastatur til Macbook Pro (med eller uden Retina Display)

SHEING® Forlængelig selfiepind med indbygget Bluetooth-fjernbetjening

Note vedlagt SHEING® Forlængelig selfiepind med indbygget Bluetooth-fjernbetjening

Eden Dildo Dong med testikelmasserende sele (Sort 30 cm); Doc Johnson Dildo (18cm)

Håndskåret lampe i naturlig krystal fra Himalaya.

Personlig navnehalskæde; Logitech HD Pro Webcam C920

12 stk knivesæt fra Cuisinart Advantage

Xtreme Sand (1,5 kg); Halsbånd med brystvorteklemmer; Oppusteligt hoppedyr (Rød)

Gennemsigtigt nattøj; SINTECHNO Delfin-springvand

LaCie Porsche bærbar ekstern harddisk