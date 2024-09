Homo-pornostjerner fester ikke lige så hårdt, som du tror

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

“Jeg tror, de fleste går ud fra, at folk i den her branche bare har sex døgnet rundt,” fortalte Trenton Ducati mig sidste weekend, da vi sad i foyeren i Fairmont Chicago Millennium Park, der er partner ved dette års Grabbys.

Hvis der fandtes en Oscar-ceremoni for homopornoindustrien, ville det uden tvivl være Grabbys, der uddeler priser i kategorierne ‘Best Threeway’ og ‘Hottest Bottom’. Grabbys blev afholdt første gang i den berygtede Man’s Country saunaklub, og siden da har uddelingen udviklet sig til en glamourøs weekend, hvor pornobranchen mødes og fejrer sig selv. Ducati var der for at møde nye mennesker, netværke og måske skyde en film eller to.

Med andre ord skulle han bruge de næste 24 timer på at bevise, at overlevelse i den moderne og økonomisk trængte pornoindustri er alt andet end en fest. Det kræver benhård disciplin og en masse tålmodighed. Som en ekstremt succesfuld pornoskuespiller, vinder af adskillige priser, medejer af Ducati Studios, et pornoproduktionsfirma og sit eget talentbureau, er Ducati billedet på den moderne pornomogul – en arbejdsnarkoman, hvis livsstil langt fra lever op til de fleste folks fordomme om en “pornostjerne”. Sex? Klart, det er der masser af – men ingen stoffer eller rock n’ roll. Som Grabbys udfoldede sig, viste han mig, hvor meget af det, jeg troede, jeg vidste om pornostjerner, var ren fiktion.

Trenton Ducati i både i person og på print.

Det hele startede fredag aften med ti-års-fødselsdag for FleshJack, et populært sexlegetøj til mænd. Efter at have overstået den obligatoriske mingling gik vi til en fest for homoporno-giganten Falcon Studios. Vi gik tidligt for at få en burger. Kort tid efter var Ducati tilbage på sit hotelværelse, hvor han sendte filer til en scene, han havde skudt tidligere på dagen til sin klipper i Los Angeles. Kl. 23:30 var han i seng.

Som jeg ser det, er der to grunde til Ducatis nærmest puritanske (i hvert fald i forhold til pornostandarden) livsstil. For det første har han alt for travlt til at feste. Han producerer og instruerer mellem ti og tolv scener om måneden, optræder selv i en håndfuld af dem, kører sit eget firma og arbejder derudover hårdt på at opretholde sin offentlige profil som pornostjerne – fanpleje, tilstedeværelse på sociale medier, koordinering af shoots og rejser. Hans liv er alt andet end en scene fra Boogie Nights. Henover Grabbys weekenden alene producerede han tre scener. Det funker bare ikke at feste for hårdt igennem, hvis man skal have succes – ikke engang i den her branche.

Derudover har Ducati været ædru i ti år. Hans historie giver et meget godt billede af, hvordan han er havnet, hvor han er. Han begyndte at tage stoffer som 14-årig, og da han var 22, boede han på gaden. I sine 20’ere røg Ducati ind og ud af fængsel omkring 20 gange. “Alle mine forbrydelser handlede om penge,” forklarer han – bedrageri og anden økonomisk kriminalitet. Da han blev 30, vidste han, at han blev nødt til at lægge sin stil om, ellers var han på vej mod en tidlig død. Han fandt heldigvis et godt afvænningsprogram og tog de første skridt mod, hvor han er i dag. (I dag kører han organisationen Kill Meth Foundation med sin mor, der indsamler penge til at hjælpe stofmisbrugere, der har brug for akut behandling).

“Grunden til, jeg begyndte i den her branche, var for at betale af på min gæld til samfundet,” siger han og fortæller, hvad det var, der tiltrak ham ved pornoindustrien. Han arbejdede som personlig træner, da en klient, pornostjernen Jimmy Durano, skaffede ham en audition. Det er kun seks år siden. “Jeg havde det ikke godt med mig selv. Det der med at stjæle og sådan,” siger han, “Hvordan kan jeg rette op på tingene? Jeg vil i hvert fald betale min gæld af, men hvordan skulle jeg gøre det, når jeg tjente 70 dollars om dagen som personlig træner?” Med en plettet straffeattest havde han heller ikke mange muligheder.

“Sådan lå landet bare. Jeg gjorde det bedste med det, jeg havde at arbejde med,” siger han. “Jeg griber chancen, og jeg får alt det ud af det, jeg kan.”

Trenton fører kameraet under optagelsen af en pornoscene på sit hotelværelse.

Lørdag eftermiddag ankommer modellerne Jack Hunter og Michael Delray til Ducatis hotelværelse, og samtidigt med, at han sætter lamper op og tjekker kameraerne, formår han også at tage sig af de to – der står vingummibamser og Viagra fremme på bordet, og begge har rigeligt med tid til at forberede sig på badeværelset. Konceptet for dagens scene omhandler to drenge, der mødes til en fest og hooker op på et hotelværelse bagefter. De beslutter sig for at optage seancen, mens de har sex, selfie-style. Under hele optagelsen holder en af skuespillerne Ducatis telefon – noget der er udfordrende for motorikken. De klarer den til sidst.

Ducati står bag kameraet og instruerer de optrædende hele vejen. Han bevæger sig rundt på værelset som en professionel og fanger parret fra en række interessante vinkler. Jeg var overrasket over måden hvor på, de to modeller var i stand til at tænde og slukke for deres seksualitet i mellem optagelserne. Det var svært at vurdere, hvor grænsen mellem optræden og oprigtig nydelse gik. Ducati virkede ret stolt bagefter.

“God kemi er selvfølgelig målet, man går efter som instruktør, så hvis der ikke er nogen kemi, bliver man nødt til at skabe det,” forklarer han. “Det skal de optrædende skabe.” For ham er kemi og en oprigtig forbindelse kernen i god porno. Derudover skal modellen se godt ud, have respekt for det, han gør, især når man filmer fetishporno – der er ikke noget sexet ved at fucke den op. Der er mange nuancer i homoporno, og Grabbys handler om at fejre porno som en kunstart.

I år blev Grabbys afholdt på Metro Chicago, et spillested i Wrigleyville-kvarteret. Showet startede omkring 19:30, og Ducatis opmærksomhed var rettet mod scenen hele aftenen. Der var hverken kokain eller sex. Der var kun udfordrende musicaloptrædener, sexede trophy-boys og en masse venligt mente jokes rettet mod industriens elite. Men der var også en meget håndgribelig følelse af kærlighed og respekt for det hårde arbejde, som folk i salen udfører. Ducati blev indlemmet i Grabbys Wall of Fame den aften, en ære, som branchen viser veteraner, og en anerkendelse af hans karriere.

Den aften gik han først i seng kl. 2 om morgenen. Men det var ikke, fordi han var ude at feste – efter prisuddelingen vendte han tilbage til hotelværelset for at sende flere filer til klipperen i Los Angeles. Han arbejdede bare sent.

“Grabbys handler om andet end forretning for mig. Det handler om at støtte hele den familie, man har gennem branchen,” fortæller Ducati. “Det er godt at mødes på den måde engang i mellem. Det er godt, at vi har et sted at arbejde. Jeg er taknemmelig for den her branche.” Og branchen er tydeligvis også ham taknemmelig.