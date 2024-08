Geeti Amiri var sidst pinlig, da hun inviterede Jonatan Spang på date

Dameblade bliver ofte kritiseret for at have en overfladisk og stereotyp opfattelse af kvinder og deres interesser. For eksempel handler magasiner, der henvender sig til kvinder, meget ofte om mode, indretning og skønhed, og sjældent om politik, karriere og sport. Det afspejler sig også helt konkret i de spørgsmål, som kilderne bliver stillet. Såkaldte damebladsspørgsmål. Det siges ofte i en nedladende tone, men er de egentlig så slemme? Måske er de her spørgsmål blevet klassikere, fordi de leder til spændende refleksioner.



Denne gang har vi talt med Geeti Amiri. Den 28-årige debattør er født i Kabul og kom til Danmark som 4-årig. Hun er blogger på Ekstra Bladet og Berlingske, vært på P1-programmet Geetisk Råd og forfatter til den selvbiografiske bog Glansbilleder, der udkom sidste år. I sidste måned var hun en af initiativtagerne bag showet Den Nydanske Kvindekamp, som handler de udfordringer, danske kvinder med minoritetsbaggrund møder.

Videos by VICE

Hvornår gjorde du sidst noget pinligt? (fra Alt for damerne)

Jeg skrev til komikeren Jonatan Spang og inviterede ham ud på en øl. Fordi jeg synes, han er så sjov, at han af den grund er hamrende tiltrækkende, selv om jeg normalt ikke er til hans type. Hvad jeg ikke lige fik gjort inden, fordi jeg er så klodset, var at Google ham og med en enkelt søgning finde ud af, at han faktisk har en kæreste. Han tog det meget pænt og svarede tilbage uden at gøre mig endnu mere pinlig, end jeg allerede var. Men altså, jeg har også lige brækket nogle af mine tæer, og det er bare mig i en nøddeskal.

Hvem er dine kvindelige forbilleder? (fra Costume)

Udover min mor, er det Aryana Sayeed. Hun er en af de største sangerinder i Afghanistan, men hun er sådan en, der skider på ærbarhedsritualer. Hun er i et forhold uden at være gift, hun klæder sig, som hun vil, og hun kæmper for kvindesagen. Hun er i øvrigt Nadia Nadims kusine. Totalt vild familie. Seriøst, Aryana Sayeed lægger øre til så meget lort på de sociale medier og bliver kaldt en billig luder, men hun tager det bare med oprejst pande. Hun slår et slag for afghanske kvinder verden over, og det elsker jeg hende for.

Hvad dufter dit hjem af? (fra Eurowoman)

Parfume! Jeg har sådan en rigtig perkertendens til at oversprøjte mig med parfume, og man er ikke i tvivl, når jeg har været et sted. For eksempel kan man altid dufte, når jeg har sendt fra studiet i DR Byen. Derudover dufter det af blomster. Det kan godt være, jeg er elendig til at sørge for, at der er mad i køleskabet, men jeg har altid hvide roser eller hvide fresia stående. Også selvom det flyder med vasketøj.

Hvordan har du det med at blive ældre? (fra Costume)

Jeg har det ambivalent, for jeg elsker al den visdom, man får med alderen, men jeg har det også svært med, at jeg med alderen – ifølge både danske og afghanske normer – forventes at slå mig ned og blive voksen. Jeg er 28 år, så nu bør jeg begynde at tænke på at lege villa, vovse og Änglamark-familie. Og det har jeg bare svært ved at se mig selv i. Derudover synes jeg, det er svært at se ens første grå hår. Jeg har fundet tre, og der går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke kigger på dem og tænker: Hvordan kom I?!

Hvornår er du mest træt af dig selv? (fra Alt for damerne)

Jeg har et iltert temperament, for at sige det mildt. Når jeg er stresset eller presset, kan jeg være enormt hård i min tone, og det er ikke alle, der kan holde til det. Så jeg har tit haft dårlig samvittighed, når jeg har gjort kollager, familier og kærester kede af det.

Hvad har du altid i dit køleskab – ud over rødbeder? (fra Elle)

Jeg har aldrig rødbeder. Faktisk har jeg aldrig andet end mælk og vin. Det er over et år siden, jeg sidst brugte mit køkken. Det her spørgsmål giver mig lidt et stik af, at jeg bliver nødt til at blive bare en smule voksen. Men når man lever et liv på farten og bor på Nørrebro, hvor der er altid noget, der har åbent, så er det svært.

Har du selv ofret noget på kærlighedens alter? (fra Femina)

Mit sidste rigtige seriøse forhold var med en, jeg skulle giftes med, og den fik virkelig hele armen. Det, som jeg ofrede for at få det til at gå op i en højere enhed, var alt, hvad jeg stod for. Jeg levede mig bare ind i et glansbillede af, hvordan en kvinde med min type rødder burde være. Så det kan godt være, at det var en lykkelig tid, men det var en illusion.

Hvordan ser din daglige skønhedsrutine ud? (fra Costume)

Jeg bruger pudder, mascara, rouge, contour, lipgloss eller læbestift, og så tegner jeg lige mine øjenbryn op. Hvis jeg skal være lidt mere vild, bruger jeg også eyeliner, men det er for det meste i metroen eller toget, jeg ordner det. Jeg fortjener en pris for at kunne lægge lige eyeliner i et tog eller en bus, der kører.

Hvornår har du følt størst afmagt? (fra Femina)

Det gør jeg hver uge, når jeg sidder og laver mit radioprogram. Der har jeg med unge mennesker at gøre, som er fanget mellem to kulturer og ikke kan leve det liv, de ønsker – fri fra baglandets forventninger, fri for majoritetssamfundets forventninger. Dér føler jeg afmagt. For nylig havde jeg to unge med, som havde taget den ensomme vej og brudt med familien. Da jeg kom hjem tudede og tudede jeg, for jeg vil bare gerne have, at de her unge kan forsone sig med deres familie uden at skulle give afkald på at være sig selv. Tanken om, at den rodløshed, som jeg selv har haft i kampen for frihed, gentager sig, uden at jeg kan gøre noget, er afmægtig.

Hvordan holder du din krop sund? (fra Costume)

Det gør jeg ikke. Jeg fik et medlemskab af Fitnessworld i starten af året, for i julen var jeg i Dubai med en god ven, som sagde ‘husk træningstøj’, og fik mig op i et træningscenter. Der gik det op for mig, at jeg faktisk aldrig nogensinde har skænket det en tanke at holde min krop sund. Alle andre på min alder sørger for at dyrke yoga og komme op i træningscenteret tre gang om ugen. Jeg misunder dem fandeme, men jeg synes bare, at rødvin og bøf er godt.

Hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? (fra ALT for damerne)

At man skal ikke tro, at det at elske et menneske betyder, at man skal finde sig i alt. I min higen efter at møde den eneste ene, har jeg fandeme budt mig selv på mange tårer, overskredet grænser og virkelig fundet mig i nogle shitty fyre. Og der vil jeg give mit yngre jeg det råd; at ja, kærlighed kræver, at man går på kompromis, men det skal ikke kræve, at man har ondt i maven hele tiden. Og det havde jeg fandeme meget i mine unge år.

Hvorfor tror du, keramik har fået en revival? (fra Eurowoman)

Eh…. altså jeg tror ikke, at det har fået en revival. Jeg tror altid, det har været der. Det handler bare om, hvor man er i livet. Jeg har arbejdet som juleassistance i Royal Copenhagen, da jeg var 20 år gammel, og der så jeg mange unge par, som samlede på Royal Copenhagen.

Hvilket par sko er dine favoritter lige nu? (fra Costume)

Der er et par, jeg købte i Berlin her i sommer. Det er et par stilletter, der er lyserøde, lyseblå og sølv med stjerner på. Når jeg har dem på, kan jeg både opfylde mit ønske om at være Carrie Bradshaw og moderigtig, samtidig med at mit otteårige jeg får udlevet sin prinsessedrøm.

Hvad betyder accessories for din stil? (fra Costume)

Ikke rigtig noget. Jeg har nogle faste smykker, som jeg altid går med; min Geeti-halskæde og nogle smykker, jeg har fået af familien. Men det opfatter jeg ikke som accessories, det er bare en del af mig.

Hvilken bog bør enhver kvinde læse? (fra Alt for damerne)

Nu bliver jeg rigtig kliche-damebladsagtig, men svaret er Eat, Pray, Love, som jeg stødte på, da den blev filmatiseret med Julia Roberts i hovedrollen. Den bog fik mig til at indse, hvor længe jeg havde forsøgt at finde kærligheden og lykken i et andet menneske. At det at elske sig selv for mig altid havde været afhængigt af, at et andet menneske elskede mig. Og det er en fucking ustabil måde at bygge sit liv op på. Jeg tror, mange kvinder kunne have godt at læse den, fordi den gør op med forestillingen om, hvordan man skal være som “voksen” kvinde.