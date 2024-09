Generation Y på dagpenge: Vi er fucked

Illustration af Peter Berke

Da vi gik ind i det nye år, mistede nyuddannede unge på dagpenge 440 kroner om ugen på grund af regeringens dagpengereform. Jeg er en af de unge. Og jeg er fucked.

Men selvom jeg kommer til at nasse aftensmad hos mine voksenjobvenner og tigge (flere) penge af mine forældre, nægter jeg at give afkald på nogle ting: Min iPhone. Spotify. Netflix. Øl. Økologi. Og jeg er ikke alene – det viste sig, da jeg talte med andre unge i samme situation. Vores generation er vokset op midt i halvfemsernes og nullernes forbrugsfest, og vi har taget vores dyre vaner med ind i dette årti, trods finanskrise og reformer.



Ifølge Rockwoolfonden skal en enlig kvinde på 29 år have en indkomst på 9741 kroner for at klare sig med et minimumbudget. Og det er med køb af discountmad og uden alkohol, tobak, ferier og den slags. Nu, hvor dagpengereformen er trådt i kraft, modtager jeg 8840 kroner, og jeg har hverken lyst til at opgive min iPhone, mit Spotify-abonnement, mit bidrag til en velgørende organisation eller byturene.

Der er dem, der synes, jeg burde skride ned i Netto og sætte mig bag kassen. Men hvor skal den ufaglærte kassemand- eller dame så arbejde?

Der er også dem, der siger ting a la: ‘I er jo vant til at være på SU, så kan I godt være på dagpenge på samme sats!’ Men bidraget til min A-kasse og fagforening går fra at koste tæt på ingenting som studerende til omkring 500 gryn om måneden, der er ikke længere studierabatter på bajer og latte, og en tur hjem til Fyn eller Jylland koster pludselig cirka en million kroner med DSB. Og vigtigst: Jeg kan ikke have et studiejob ved siden af dagpengene, som jeg kunne på SU.

Så hvad gør jeg? Og hvad gør andre i min situation? Opretter en profil på sugardaters.dk? Går på 5:2-kur? Flytter hjem til mor og far?



Jeg har spurgt en række andre Generation Y’ere på dagpenge, hvordan de har tænkt sig at tackle at få 440 kroner mindre om ugen, nu hvor vi har taget hul på 2017:

Lin, 29, tekstilformidler

Budget:

Husleje: 3600 kr.

El: 260 kr.

Internet: 100 kr.

Leje af vaskemaskine fra L’easy: 90 kr.

Afbetaling af telefon + abonnement: 550 kr.

Ulykkesforsikring: 55 kr.

Fagforening + A-kasse: 720 kr.

Afbetaling af lån: 1000 kr.

Spotify: 100 kr.

I alt: 6475 kr.

Dagpenge 2016: 10.600 kr.

Rådighedsbeløb 2016: 4125 kr.

Dagpenge 2017: 8840 kr.

Rådighedsbeløb 2017: 2365 kr.

Hvorfor tror du, du ikke har kunnet finde et job?

Jeg blev færdiguddannet i januar 2016 og har været på dagpenge siden. Jeg tror, der er to sandheder i forhold til, hvorfor jeg ikke har fået et job endnu: Den ene er, at jeg, efter jeg blev færdig, fik det svært og var stresset efter min bachelor, så jeg havde behov for at få mit hoved på plads. Jeg havde også en stor udstilling, der tog en masse energi, så jeg var først helt jobparat i marts. Den anden er, at jeg har uddannet mig mega snævert og været mega kræsen, fordi jeg ikke synes, jeg har siddet 10 år på skolebænken for at komme ud og servere kaffe. De job, der er nemmest at få i min branche, er sådan nogen med at lægge bukser op og sy knapper i, og det er ikke det, jeg er uddannet til.

Hvordan bliver du nødt til at lægge dit liv om fra 1. januar 2017?

Jeg er for eksempel lige holdt op med at ryge, og det har meget at gøre med min økonomi. Jeg har røget en pakke om dagen i ti år, så jeg er gået hardcore cold turkey. Jeg vidste godt det med, at jeg gik ned i sats, men jeg har helt ærligt ikke skænket det mange tanker, så hvad jeg konkret vil gøre, det er fandeme svært. Jeg kan forestille mig, jeg vil købe mindre økologisk, selvom bare det at sige det højt er lidt svært. Og så vil jeg nok ikke købe nyt tøj. Der ryger jo også mange penge til øl og koncertbilletter, det er nok min største post på kontoen. Som det er nu, bliver mange af mine billetter betalt af mine venner, fordi de gerne vil have mig med, så det bliver nok bare, at jeg kun tager til koncerter, hvor jeg får billetten betalt eller kan blive skrevet på gæstelisten.

Kunne du finde på at tage sort arbejde for at dække de 440 kroner, du mister om ugen?

Det kunne jeg godt, ja. Jeg har arbejdet sort for flere år siden. Jeg er stor fan af skat og synes, det er en god ide. Men i forhold til at have så lav en indkomst og have været arbejdsløs så længe, så synes jeg ikke, Borgen gør et specielt godt stykke arbejde for at gøre mit liv nemmere. Så det kunne jeg helt sikkert godt finde på. For det bliver sgu lidt hver mand for sig selv, når man sidder i en situation som os. Det er modsætningsfyldt, for det støtter ikke min politiske overbevisning, men jeg ved, at hvis jeg fik tilbudt sort arbejde, ville jeg sige ja – jeg vil dog ikke selv opsøge det.

Hvilke ufornuftige prioriteringer tror du, du kommer til at foretage dig?

De ting, jeg kommer til at prioritere højest, som jeg også gør nu, er god mad og druk. For som det er nu, bruger jeg virkelig mange penge på mad og virkelig mange penge på at drikke mig fuld. Så det, der bliver left behind, er nok kvaliteten af maden, selvom jeg synes, det er ekstremt ufornuftigt.

Mathilde, 35 år, digital designer

Budget:

Husleje: 3000 kr.

Afbetaling af lån: 3350 kr.

A-kasse: 470 kr.

Forsikring: 200 kr.

Strøm: 220 kr.

Gas: 100 kr.

Kontaktlinser: 300 kr.

Licens: 210 kr.

Afbetaling af computer: 330 kr.

Træning: 250 kr.

Telefonabonnement + afbetaling: 300 kr.

TV: 60 kr.

Internet: 105 kr.

I alt: 8895 kr.

SU + SU-lån + studiejob 2016: 12.000 kr.

Rådighedsbeløb 2016: 3105 kr.

Supplerende dagpenge + job 2017: 10.125 kr.

Rådighedsbeløb 2017: 1230 kr.

Fortæl om den situation, du står i lige nu?

Jeg blev færdiguddannet i november og var overhovedet ikke været motiveret til at blive færdig på grund af dagpengereformen, så jeg trak den så længe, jeg kunne, så jeg kunne blive på SU og beholde mit studiejob. Jeg har lavet min forskudsopgørelse, som om jeg kommer til at gå ledig i et halvt år, men jeg ved fra mine medstuderende, at der nok kan gå længere tid. Politikernes hensigt med reformen er nok at motivere folk til at komme hurtigere i studierelevant arbejde, men jeg bliver motiveret til at sidde i Netto eller finde et andet random job, så det virker ikke efter hensigten. Jeg skal jo bare have et eller andet, så jeg kan få mad på bordet og ikke spørge mine forældre om penge hele tiden.

Hvordan bliver du nødt til at lægge dit liv om fra 1. januar?

Det er jeg selv lidt spændt på. Jeg har aldrig været god til økonomi – jeg lever godt i starten af måneden med fest og god mad, og så gør jeg det til en sport at leve af så lidt som muligt den sidste halvdel af måneden. Så det må jeg jo gøre hele måneden i stedet. Men jeg kommer nok til at spørge mine forældre om flere lån – jeg er den første i min familie, der gennemfører en længere uddannelse, så mens de er stolte af mig, udnytter jeg det til at låne penge, selvom jeg hader det.

Kunne du finde på at tage sort arbejde for at dække de 440 kroner, du mister om ugen?

Det kan jeg godt føle, jeg bliver nødt til, hvis jeg får tilbuddet. Der har også tidligere været andre pressede situationer, hvor jeg har fået lidt sorte penge for cafe- eller bararbejde. Jeg har lidt dårlig samvittighed over det, for jeg er 35 og har ikke givet så meget, som jeg har fået, til staten. Det har mine forældre til gengæld, de har jo arbejdet, siden de var 20, og tjener penge nu, der også til dels kan forsørge mig.

Hvilke ufornuftige prioriteringer tror du, du kommer til at foretage dig?

Det er sgu nok take-away og færdigretter, fordi jeg er single. Så spiser jeg rugbrød den ene dag og take-away den næste, for det er dyrt at lave mad fra bunden til én, og jeg gider egentlig heller ikke. Og så er det nok den med at gå ud og få en kop kaffe, der er dyrere, end den burde være.

Jeg hader at være den, der altid er på røven. Det er man jo vant til som studerende, men nu bliver det bare endnu værre. Når andre siger; ‘jeg gi’r, jeg har fast arbejde,’ tænker man bare; ‘åh, gid det var mig.’

Cecilie, 29, Cand.mag. i medievidenskab

Budget:

Husleje: 2750 kr.

El, vand, varme, gas og internet: 275 kr.

Telefon: 179 kr.

Offentlig transport: 100 kr.

Afbetaling af SU-lån: 900 kr.

Netflix og Spotify: 180 kr.

Medielicens: 206 kr.

Dansk Magisterforening: 183 kr.

A-kasse: 464 kr.

Forsikring: 116 kr.

Sygeforsikring Danmark: 118 kr.

Tandlæge og medicin: 300 kr.

Opsparing: 1000 kr.

I alt: 6771 kr.

Dagpenge 2016: 10.296 kr.

Rådighedsbeløb 2016: 3525 kr.

Dagpenge 2017: 8536

Rådighedsbeløb 2017: 1765 kr.

Hvorfor tror du, du ikke har kunnet finde et job?

Jeg har været på dagpenge siden 1. oktober 2015, så altså lidt over et år. Jeg er ret overbevist om, det er, fordi der er så stor konkurrence og helt vildt mange med samme uddannelsesbaggrund som mig selv, der er arbejdsløse. Det er hovedårsagen. Da jeg begyndte at læse, fik vi at vide, der var masser af job, når vi blev færdiguddannede som humanister. Det var bare ingen sag, og vi havde helt sikkert valgt den rigtige retning. Men så kom krisen i 2008 og ændrede på alt. Og jeg synes egentlig ikke, jeg mangler erfaring – jeg har altid haft studiejob og har også været i virksomhedspraktik.

Hvordan bliver du nødt til at lægge dit liv om fra 1. januar?

Jeg er snart halvvejs i min graviditet, og det kunne ikke komme på et dårligere tidspunkt. Jeg går ikke lige ud og køber barnevogn og graviditetstøj i januar nu, vel? Nu har jeg jo lagt mit liv om ved ikke at gå ud for at drikke og spise. Men de 1500 kroner, jeg kommer til at stå med, det er fandeme ikke meget at leve for. Jeg bliver jo bare nødt til at bruge færre penge på alle måder. Jeg synes allerede, jeg har opsagt en masse – avisabonnementer og onlinetjenester, for eksempel. Jeg kommer nok til at tage oftere hjem til mine forældre og spise aftensmad. Den eneste grund til, jeg ikke panikker fuldstændig, er, at jeg bor sammen med min kæreste, der har fast arbejde. Men han tjener ikke meget mere end mine dagpenge.

Kunne du finde på at tage sort arbejde for at dække de 440 kroner, du mister om ugen?

Jeg gør faktisk rent hos familiemedlemmer nogle gange og serverer også med glæde til fødselsdage og sådan noget. Det har jeg tænkt mig at blive ved med, ind til jeg er højgravid. Og det har jeg ærligt talt ingen skrupler omkring, for jeg gør det udenfor “normal” arbejdstid og søger stadig de job, jeg skal, og gør alt, hvad jeg kan, for at komme i arbejde.

Vores generation har nok en vis levestandard, hvor der er ting, vi nægter at nedprioritere. Hvad er det for dig?

Jeg kommer nok stadig til at bruge penge på økologi og Årstiderne, og det er jo mega ufornuftigt, for jeg kan godt leve billigere. Men det kommer ikke til at ske. Og så kan det godt være, vi er møgforkælede, for jeg har aldrig spist pasta med ketchup sidst på måneden – så er jeg taget hjem til venner for at spise i stedet. Jeg er også heldig, at jeg har mine forældre meget tæt på, som jeg kan spise hos. Jeg har en ide om, at jeg kommer til at give tilbage i det lange løb, når jeg engang får et arbejde – så vil jeg stå klar med aftensmad til alle. Derudover har jeg både Netflix og Spotify. Det koster jo kun 80 og 100 kroner, og jeg har valgt en masse andre streamingtjenester fra. Jeg havde overvejet at droppe medielicensen, men det ville jeg have dårlig samvittighed over.

Det kom virkelig bag på mig, at de skærer så meget som 440 kroner om ugen. Jeg har dog ikke sat mig ind i, hvor mange barselsdagpenge man får – jeg håber ikke, det er lavere!

Birk, 28, billedkunstner og fotograf

Budget:

Varme, vand og el: 2000 kr.

Offentlig transport: 980 kr.

Afbetaling af computer: 571 kr.

Afbetaling af lån: 1000 kr.

Leje af atelier: 1300 kr.

A-kasse: 442 kr.

Fagforening: 77 kr.

Internet: 169 kr.

Telefon: 129 kr.

Netflix: 89 kr.

Spotify: 99 kr.

I alt: 6856 kr.

Dagpenge 2016: 10.621 kr.

Rådighedsbeløb 2016: 3765 kr.

Dagpenge 2017: 8861 kr.

Rådighedsbeløb 2017: 2005 kr.

Hvorfor tror du, du ikke har kunnet finde et job?

Jeg er billedkunstner og har været på dagpenge siden august. Man skal jo søge et job om ugen og så have en jobsøgende aktivitet derudover. Siden august har der været to relevante opslag, hvor det ene var i Randers – jeg søgte det stadig. Så har jeg søgt job som pædagogmedhjælper et par gange om ugen, da jeg har erfaring med det. Jeg har været til et par samtaler, men har lavet en aftale med mig selv om ikke at opgive billedkunsten endnu. Jeg fik tilbudt et job som pædagogmedhjælper, men samme dag fik jeg en relevant virksomhedspraktik, som jeg er i nu.

Med dit budget for 2017 er der jo ikke penge til en lejlighed?

Lige nu bor jeg i min venindes kolonihavehus i Skovlunde, men jeg ved ikke, hvad jeg gør, når jeg ikke kan være her længere. Jeg går lidt og håber på et mirakel. Før jeg endte i kolonihaven, var jeg helt i panik. Jeg kom hjem fra udlandet og var helt i chok over det danske boligmarked – der foregår så meget ulovligt, og gennemsnitsprisen på værelser i København er cirka 4500 kroner, når man kigger rundt omkring. Selv hvis jeg dropper mit atelier bliver det svært at få det til at løbe rundt.

…men hvad gør du så??

Jeg bliver nok nødt til at blive pædagogmedhjælper, og det er jo ikke optimalt, for jeg vil jo gerne bruge min uddannelse til noget. A-kassen og jobcentret er egentlig okay og forstår, jeg ikke bare vil tage et job udenfor mit fag. Det er mere en udefrakommende attitude om, at man godt kan tage et andet slags job. Min mine venner, der er uddannede statskundskabere eller kommunikatører, de får jo ikke den med, at man skal tage et job på Baresso eller i Netto – i hvert fald ikke i samme grad, som jeg gør. Det har nok noget at gøre med, at billedkunstnere ikke skaber vækst på den gængse måde.

Hvordan bliver du nødt til at lægge dit liv om fra 1. januar?

Det bliver først rigtig slemt, når jeg skal ud af kolonihavehuset til foråret. Jeg skal også betale SU-lån af på et tidspunkt, det tør jeg slet ikke tænke på lige nu. Til den tid skal jeg have fundet et job. Men jeg kommer nok til at sidde lidt hårdere i det med mad, og jeg har ikke råd til at shoppe. Vinterstøvlerne bliver genbrug, for eksempel. Og så skal jeg være bedre til at planlægge mad. Men lige meget hvad, kommer det ikke til at gå op til foråret. Jeg kan jo ikke sige ja til et værelse til 4500 kroner, så jeg må overveje, om jeg skal flytte fra København. Det kan være, jeg bliver nødt til at flytte hjem til min mor i Nordjylland for at kunne få råd til et depositum til en lejlighed.

Kunne du finde på at tage sort arbejde for at dække de 440 kroner, du mister om ugen?

Til foråret kan jeg jo blive nødt til det. Indtil videre siger jeg nej til at tage portrætfotos og bryllupsbilleder og den slags, men jeg kunne godt finde på det, hvis jeg ikke har penge til mad eller husleje. Men det er jo også med til at ødelægge det for andre fotografer, når jeg kommer og presser prisen ned.

Hvilke ufornuftige prioriteringer tror du, du kommer til at foretage dig?

Jeg kan sagtens droppe at drikke øl et stykke tid. Det er mere mad – jeg kan ikke spise havregrød i en måned, så tror jeg sgu, jeg får en depression. Ting, man skal have for at overleve, det nægter jeg at gå ned på. Og det tror jeg sgu også, de fleste politikere ville nægte – de ville heller ikke sidde og spise havregrød.

Af hensyn til kildernes jobsøgning optræder de kun ved fornavn. Redaktionen er bekendt med kildernes identitet.