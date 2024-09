Gentrificering presser de rumænske får ud af Bukarest

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Rumænien

Sagnet fortæller, at den rumænske hovedstad Bukarest blev grundlagt af en fårehyrde ved navn Bucur, der slog sig ned for 500 eller 600 år siden. I dag bor der 2,3 millioner mennesker i Bukarest, og i løbet af de sidste århundreder er fårehyrderne i området blevet tvunget til at finde andre steder, hvor deres flokke kan græsse.

I dag bor og arbejder mange fårehyrder i landsbyer udenfor hovedstaden. De landsbyer udgør udkanten af Bukarest, men på grund af byens vækst bliver der også opført en del nybyggeri derude. Derfor står der pludselig lange rækker af nye huse på de steder, hvor der for få år siden kun var et par enkelte gårde, græsmærker og flokke af får, geder og køer. Nu bor de gamle og de nye indbyggere side om side i randområdet mellem land og by.

De nye beboelsesområder har endnu ikke de bekvemmeligheder, man normalt forbinder med at bo i byen. Der er ingen offentlige veje, butikker eller skraldesystem. Gaderne er fyldt med husholdningsaffald, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der har ansvaret for at rydde det op. Indtil de finder ud af det, må fårene i udkanten af byen græsse blandt skraldet.