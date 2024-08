Gillette vil have mænd til at blive bedre, og det pisser mænd af

I søndags lancerede Gillette, (som laver barbergrej, hvis nogen skulle være i tvivl), en ny reklamekampagne, hvor de spiller på deres eget slogan ”The best a man can get”.



I reklamen spørger de: er det her virkelig ”the best a man can get?”, mens vi ser klip af drenge, der mobber og slås, fædre, der responderer med ”boys will be boys”, mænd, der behandler kvinder dårligt, og en voiceover taler om #MeToo.

Gillette opfordrer herefter mænd til at blive bedre og beder folk tilslutte sig kampagnen ”The best a man can be”. Som en del af kampagnen vil Gillette donere en million dollar årligt de næste tre år til non-profit organisationer, som hjælper mænd med at blive bedre rollemodeller for kommende generationer.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=koPmuEyP3a0

Rigtig mange – især mænd – synes, at det er noget værre lort, Gillette har lavet.

Mens den her artikel skrives, har reklamen fået 27.000 likes og 227.000 dislikes på Youtube, og på Twitter erklærer rigtig mange mænd, at de aldrig vil købe Gillettes produkter igen. Nogle opfordrer til boycot af hele P&G, der udover Gillette også ejer for eksempel Tampax, Hugo Boss og Duracell.

Det er ikke alle, der forklarer, hvorfor de er sure over reklamen, men nogle mener, at reklamen er for generaliserende og dæmoniserer mænd. Der er også dem, der mener, at Gillette bør undlade at blande sig i politik og være så “PC”, altså politisk korrekte, negativt ladet.

Flere kritiserer også valget af instruktør til reklamen. Det er den kvindelige instruktør Kim Gehrig, der har instrueret reklamen. Hun har blandt andet også lavet Libresses ”Viva La Vulva”-reklame: