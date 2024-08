Giv en guldmedalje til den her kunstskøjteløber, der går på isen til “Turn Down For What”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Er der nogen sang i hele verden, der får dig til at gå mere amok end “Turn Down For What” med Lil Jon? “Turn Down For What” er gå amok-koncentrat. Tænk over det her: starten på “Turn Down For What” er allerede et ekstremt niveau af turnt-ness – en bjergtinde af vanvid – fordi omkvædet har en forventning om, at hvem end, der synger med, allerede har det super vildt. Omkvædets centrale spørgsmål – ‘turn down for what?’ – er ikke engang et rigtigt spørgsmål: det er mere et underligt, åbent mantra, der fungerer som et blankt afslag på at skrue ned, når du står efter otte guldøl og råber det ind i hovedet på din kedelige roommate, der beder dig om venligst at skrue ned for lyden på “Turn Down For What”, fordi det er onsdag.

Nu kommer jeg til at lave en mærkelig kobling, men bær over med mig. For nylig hævede den internationale instans, der bestemmer over kunstskøjteløb, forbuddet mod at bruge musik med lyrik i kunstskøjteløbskonkurrencer. Verden – som du snart vil finde ud af – åndede ud i lettelse. Og sideløbende betød det også, at “Turn Down For What” naturligvis ville være førstevalget for en kunstskøjteløber, der skulle til at lave en ny rutine. Selv om du måske troede, at kunstskøjteløb var blidt og yndefuldt, viser det sig faktisk, at det er en af de vildeste sportsgrene nogensinde. Det beviser kunstskøjteløberen Jimmy Ma, der deltog i det korte program ved det amerikanske mesterskab i kunstskøjteløb, her:

Someone really skated to Lil Jon's "Turn Down for What" at US Figure Skating Nationals 😂pic.twitter.com/HpTvNGhnku — (@3lone) January 5, 2018

Jeg hader for det meste at være online, men til tider (til tider) belønner det mig med den her form for unikke internet-guldkorn, og så er alt tilgivet. Jimmy spilder ikke sin tid med at komme i gang: de allerførste beats i hans rutine er til lyden af Lil Jons råbende stemme, og derfra går det fucking ned. Der er spring, pirouetter og også sådan en helt vildt svedig knælende pirouette-ting, der afslutter rutinen og udløser en million figurative eksplosioner over hele hallen. Det er også godt, fordi kommentatorerne tydeligvis er en smule bekymrede og dermed viser, at kunstskøjteløb og alle andre sportsgrene bør blive hevet med ind i det 21. århundrede.

Efter sin optræden fortalte Jimmy Ma om sit sangvalg til USA Today: “Kunstskøjteløb er en ekstremsport,” sagde han. “Jeg vil have flest mulige mennesker til at se, at det både er en fed kunstform og en fed sport. Hele pointen var at få folk til at have det vildt. Få ældre mennesker til at have det vildt og få yngre folk til at synes, at det er cool.”

Forstår du? Jimmy har regnet den ud. Hvor er hans guld…nej, hans platinmedalje?