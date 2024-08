Glem aldrig legenden, der trollede Bilka på Black Friday

I dag for præcis fem år siden blev den dengang 23-årige Waseem Khan Elahi pludselig Danmarkskendt over en weekend, da han lå i en kø uden for Bilka for at købe en PlayStation og endte med at trolle en Facebook-tråd, hvor en vred Bilka-kunde ved navn Lis skældte både Bilka og landets muslimske borgere ud, fordi der endnu ikke var julepynt i butikken.

Hvis ikke det allerede ringer en klokke, kan vi lige genopfriske sagen for dig gennem det her legendariske screenshot, der siden dengang er gået viralt på alle sociale medier, hver gang den kapitalistiske bastard-højtid til Black Friday nærmer sig:

I dag er Waseem Khan Elahi 28 år, gift og i færd med at færdiggøre sit speciale i IT på CBS.

Vi opsøgte ham for at høre, hvad der er sket siden sidst, hvordan det hele egentlig startede, og om han stadig har kontakt med Lis.

VICE: Hej Waseem. Tak fordi vi må forstyrre dig på selveste Black Friday. Går ud fra, du er travl?

Waseem Khan Elahi: Får en del henvendelser i indbakken, så har en del læsestof, men det er bare dejligt.



Du startede den her ret geniale Facebook-tråd for fem år siden. Hvorfor?

Jeg har faktisk altid, lige siden gymnasiet, lavet sådan nogle kommentarer, når jeg har oplevet diskrimination mod minoriteter. Så jeg er faktisk bandlyst fra flere grupper, som “NEJ Tak til Moskeer i Danmark” og den slags. Denne her gang var det så Bilka, som er en offentlig gruppe, og så gik det amok.



Hvad lavede du imens?

Den større historie er, at jeg og et par venner – vi er lidt nørdede – havde set, at Bilka havde et super godt tilbud på PlayStation i Bilka til Black Friday. Så vi lagde os i kø foran Bilka ved otte-tiden om aftenen, og så gik jeg ind deres Facebook-side og scrollede lidt rundt for at orientere mig – og så så jeg Lis’ opslag.

Og så kunne jeg ikke lade være med at kommentere. Derfra stak det bare af.

Så du var sammen med dine venner. Men opererede du alene?

Jeg skrev kommentarerne selv, ja. Men det gik super stærkt. Jeg fik vildt mange likes og Lis svarede, og jeg svarede, og så var krigen mellem mig og Lis i gang.

Men så opdagede jeg pludselig, at en af mine gymnasievenner blandede sig og spillede med på joken, vi havde ikke haft kontakt i flere år.

Så der var en med-troller?

Ja.

Blev han ked af, at det kun var dig, der fik opmærksomhed på debatten?

Nejnej, slet ikke. Vi skrev sammen i løbet af weekenden og grinede af det.

Du bliver ved med, at lave de der totalt skarpe comebacks, når Lis skriver vrede ting til dig. Blev du slet ikke sur?

Jeg elskede på det tidspunkt at lave sarkastiske kommentarer til især anti-muslimske tråde på Facebook. Så får jeg et godt grin i stedet for at blive sur eller ked af det.

Faktisk ligger det generelt ikke til mig at blive sur. Min kone bliver også super træt af, jeg ikke tager det alvorligt, når hun skælder mig ud. Det er nok også sådan, Lis havde det.

At dømme ud fra de likes og kommentarer, du har fået, lykkedes det dig at komme ud med dit budskab. Får du stadig mange beskeder?

De kommer hvert år. Har faktisk også fået beskeder helt fra Norge, det er ret vildt. Og det er altid dejligt med beskeder. Jeg prøver også at svare. Der er også folk, som skrev og undskyldte på vegne af Lis. Og dem har jeg gjort meget ud af at svare, fordi jeg ikke synes, de skulle gå og have det sådan.

Har du mødt fans i virkeligheden?

Jeg er stødt ind i en eller to, som mente, de kendte mig et eller andet sted fra, og så fandt vi ud af, det var på grund af debatten med Lis.

Jeg kan se, du har skiftet efternavn på Facebook siden da. Er det for at undgå opmærksomheden?

Nej, bestemt ikke. Jeg skiftede navn for et par år siden, og så fik jeg det først ændret på Facebook for nyligt.



Hvordan har polimikken ellers ændret dit liv?

Jeg ved ikke, om jeg ligefrem vil give Facebook-opslaget æren, men jeg har både taget næsten en hel universitetsuddannelse og er blevet gift, haha.

Havde din kone hørt om dig, før du mødte hende?

Vi var perifert i samme omgangskreds, så hun havde hørt om det. Men jeg håber ikke, det kun var derfor, hun valgte mig.

Har du stadig kontakt til Lis den dag i dag?

Nej, men jeg prøvede faktisk at finde hende. Jeg ville gerne sige, at jeg er ked af, hvis jeg har været grund til, at hun er blevet udsat for hate på Facebook. Selv om jeg er uenig med hende, synes jeg ikke, hun skal ydmyges. Men jeg fandt hende aldrig. Måske har hun blokeret mig.

Men hey – det er Black Friday. Jeg går ud fra, du har vilde planer?

Egentlig synes jeg, man skal passe på med at hoppe med på hele det her tilbudsjagt, men jeg skal faktisk ud med min kone og kigge lidt. Men det er mest, fordi det altid er hyggeligt at være ude, når der er mange mennesker på gaden, uanset om det er jul eller Black Friday – så ja, vi skal ud og kigge.

Hvis du kunne sige noget til Lis, hvad skulle det så være?

Jeg ville for det første gerne undskylde, hvis hun har været udsat for spam. Det fortjener ingen. Og så ville jeg for det andet sige til hende, at jeg er oprigtig ked af, at hun bryder sig så lidt om muslimer, at hun får det sådan her, når hun ser mine latterlige beskeder.

Jeg ville gerne mødes med hende og drikke en kop kaffe og prøve at forstå, hvor hun kommer fra – og så forhåbentlig kunne påvirke hende positivt.