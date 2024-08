Glem alt om nytårsfortsæt, og kast dig over den perfekte chokoladekage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Nårh, hvor er du sød. Du har klaret dig gennem dagen uden at drikke eller kværne en hel pose kanelgifler. Jeg vil vædde med, at du virkelig føler, at du fortjener en belønning, og at du højlydt har fortalt alle om den salat med grønkål og quinoa, du spiste til frokost. Og du spiste kun en lille håndfuld M&M’s i stedet for at tømme skålen. Du skal vist have en medalje!

Men hør nu efter: Det kommer ikke til at holde. Det er meget fint, at du tror, du kan smide noget af det spæk, der har opbygget sig af efter alle de stykker konfekt og alt det sprut, du har indtaget i juledagene, fordi du tror, at du er en slags livsstilsgru, men det kommer ikke til at ske. Hvis ikke du i forvejen havde en sund livsstil, så kommer du ikke til at lave en kovending, bare fordi vi skriver et nyt kalenderår.

Så her er en opskrift på en virkelig, virkelig god chokoladekage. Der er både lys og mørk chokolade blandet ind i kagedejen, chokoladevafler og et lag med chokolade/vaniljemousse. Når vi siger, at den ikke er ligesom din mors chokoladekage, så mener vi, at din mor aldrig kunne smække en så sexet dessert sammen. Og hvis hun gjorde, ville du nok blive pinligt berørt over al dens spiselige sensualitet.

OPSKRIFT: Not Your Mama’s Chocolate Cake (opskrift på engelsk) (opskrift på engelsk)

Så stil din kombucha fra dig, og dyk på hovedet ned i en chokoladedrøm. Accepter din skæbne. Kagen har vundet.