Glemte billeder af hiphoppens legender

På en solrig september dag i Harlem for 20 år siden, lidt over et år efter Biggies død og to år efter Tupacs, skrev XXL Magazine musikhistorie med et enkelt billede. Redaktionen tog fat i hundredvis af hiphoplegender for at genskabe billedet A Great Day In Harlem, der er et ikonisk fotografi af jazz-legenderne Dizzy Gillespie, Thelonious Monk og Gene Krupa, der hænger ud på en trappesten i Harlem. Det originale billede blev taget 12. august 1958 af fotografen Art Kane for Esquire Magazine, mens hiphop-udgaven blev taget af den kendte fotograf Gordon Parks.

Redaktionen på XXL Magazine anede ikke, hvor mange rappere, der ville dukke op, men fremmødet viste sig at være overvældende. Over 100 hiphop-kunstnere fra øst- til vestkysten, fra old school til new school fyldte fortovet foran nummer 17 på East 126th Street, hvor det oprindelige billede blev taget mange årtier før. Blandt dem var Rakim, Busta Rhymes, medlemmer fra The Roots og A Tribe Called Quest, Pete Rock, Grandmaster Flash, Slick Rick og mange andre.

I en video som Nelson George filmede på dagen, virker Mos Def lamslået over, hvor mange legender, der er dukket op, og hvor surrealistisk det er at se folk samlet midt på dagen. De fyldte så meget, at de måtte sprede sig ud på flere trapper. Rapperne havde mere travlt med at snakke end at kigge ind i kameraet, og som tiden gik, begyndte en mørk skygge at snige sig over vejen og true med at ødelægge billedet. I sidste øjeblik kom Reverend Run slentrende hen ad gaden, og stillede sig som den sidste puslespilsbrik, så Parks endelig kunne forevige øjeblikket.

Forfatter Miles Lewis har siden beskrevet billedet som “hiphoppens klassebillede”, og Fab Five Freddy kaldte det “en afsked med the golden era”, inden genren fik nyt liv andre steder i verden.

Men til trods for billedets store betydning er det aldrig blevet nær så berømt som originalen eller andre kendte hiphop-billeder, der er blev taget i samme periode. Jeg så fotografiet for første gang på en dobbeltside i starten af den nye fotobog Contact High, der viser hiphoppens opståen, fortalt gennem fotografers gamle kontaktblade med ikoniske og ukendte billeder. “Det var ligesom at få lov til at kigge i en dagbog,” fortæller bogens forfatter Vikki Tobak til VICE. “De her kontaktblade skulle jo oprindeligt ikke udgives, for de viser også alle fejlene. Også rappernes fejl, når de er akavede eller overdriver et udtryk. Men i en verden, hvor billeder altid er perfekte, er det godt at vise, at det er en proces.”

De fleste af billederne har ligget gemt væk i skotøjsæsker bagerst i skabe, siden dengang de blev taget, men nu har forfatter Vikki Tobak gravet dem frem igen. Mange af billederne fra 80’erne er aldrig udgivet før, fordi en del af fotograferne ikke var professionelle dengang. “De elskede bare hiphopkultur og var en del af miljøet, ligesom rapperne,” fortæller Tobak.

Tobak opdagede Biggies første photoshoot, da hun ringede til fotograf George Debose, mens hun ledte efter billeder af Big Daddy Kane. Dubose fortalte hende en utrolig historie om engang i 1992, da han vandrede til den anden ende af byen for at tage billeder af den dengang ukendte Biggie Smalls.

Et af de mest interessante temaer i bogen er hiphoppens attitude overfor mandlig seksualitet og aggression. I starten af 90’erne var hiphop kædet sammen med vulgær selviscenesættelse, men i Contact High er der flere nuancer. Den rummer både et et pressebillede fra 1989 af Slick Rick, hvor han tager fat om sin pik, og det mere ømme billede af Goodie Mob fra 1995, hvor de fire mænd går topløse gennem vandet.

Selv de gamle billeder, der virker aller mest sexistiske, når man ser dem i dag, har en mere kompliceret historie end som så. I 1995 besluttede magasinet Rap Pages at genskabe Janet Jacksons Rolling Stone-cover fra 1993, hvor to mandehænder holder hendes bryster bagfra, men hvor de i stedet brugte Old Dirty Bastard og en kvindelig model. Men da billedet skulle tages, bad ODB tilskuere om at forlade settet. Han ser tydeligt utilpas ud på de billeder, som endte med ikke at blive brugt.



Selvom rappere generelt bliver betragtet som nogle overfladiske blærerøve, så var der mange fotografer og rappere, der forsøgte at trække genren i en mere filmisk eller minimalistisk retning. Nogle gange var det fotograferne, der sagde fra, som da Jason Keeling nægtede at lade LL Cool J tage sin trøje af på et billede i YSB Magazine, fordi han ville fotografere ham som en kunstner og ikke et sexsymbol, eller da kunstfotografen Barron Claiborne ignorerede P Diddys brok over, at Biggie ville ligne Burger King i stedet for Kongen af New York, da han tog det ikoniske portræt af rapperen iført en plastikkrone. Biggie døde tre dage senere, og billedet endte med at blive det mest kendte portræt af ham. Men nogle af rapperne var også selv optaget af de filmiske elementer, som Wu Tang Clan, der brugte billederne til at bringe deres Kung Fu-univers til live, eller da Tupac blev interesseret i gamle kameraer under sit ikoniske Rolling Stone-photoshoot.

Contact High viser også udviklingen blandt de kvindelige rappere. I 1980’erne var Salt n Pepas farverige Dapper Dan-jakker bare deres eget tøj, for der var ingen stylister dengang. Den stil passede til dem, men den fungerede ikke for alle rappere. Nogle af kvinderne virkede fastlåste i de få muligheder, de havde dengang. Da det blev okay at være mere drenget med hængerøvsbukser og bandana, var det en befrielse for mange af kvinderne og deres stylister.

Contact High udkommer på et tidspunkt hvor institutioner som Harvard, Cornell og Google Cultural Institute overvejer, hvordan de skal arkivere hiphop-historien. Bogen viser, hvor bredt man skal sigte, og hvor meget det kræver at yde emnet retfærdighed. Det vigtigste, vi kan lære fra Contact High, er, at det, der kan virke tilfældigt eller ligegyldigt i dag, kan fortælle os enormt meget om en æra der var engang.

