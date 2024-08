God mad, porno og Netflix: Sådan er du din egen perfekte valentinsdate

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Ahhh, den moderne valentinsdag, hvor du, hvad enten du er forelsket i dig selv, er lykkeligt forenet med den eneste ene eller roder rundt i junglen af komplekse forholdsdynamikker, kan føle dig set. Men mange af os ved, at dagen kan være et helvede for singler.

Videos by VICE

De lyserøde hjerters fest har gennemgået noget af en forandring fra sin grusomme begyndelse i Europa for flere århundreder siden til det kommercielle cirkus, hvor vi presses til at skabe uforglemmelige, magiske oplevelser eller købe diverse ubrugelige genstande for at udtrykke vores kærlighed. Det er ikke noget under, at forretningsvinduerne bugner med vulgære smykker, døde roser og søde sager pumpet fuld af farvestoffer til alle de sidste øjebliks-indkøb, der skal klares inden den 14. februar.

Der findes dog en idiotsikker måde, hvorpå du kan undgå vanviddet ved at skulle finde en at tilbringe aftenen med eller give efter for presset og købe en gave til en, du egentlig bare lader, som om du elsker, så du ikke skal være alene: Vær din egen date til valentinsdag! Selv om du fejrer dagen uden partner, burde den stadig indeholde store middage, hjertevarme gestusser og din egen drømmeversion af Netflix and chill.

I år behøver du kun dig selv til at fejre valentinsdag. Brug den vigtige alenetid til at forkæle dig selv med soloorgasmer, lækker mad, komplimenter og mere! Her er lidt billeder, du kan bruge til inspiration.

Alle billeder er taget af Samantha Cabrera Friend og Jessica Pettway. Du kan se mere af deres arbejde her.