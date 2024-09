Gode kostråd fra folk der har rundet de 100 år

Når folk dør i en ung alder — og det lader til, at vores definition af “ung” er lidt flyvsk og afhængig af vores egen alder på dødstidspunktet — ryster alle på hovedet og taler i stilhed om alt det, vedkommende gjorde rigtigt. Det giver ingen mening, siger man opgivende. Personen hverken drak, røg eller spiste noget af det, man sommetider får tilbudt af en skummel type bag en McDonalds drive-in. Jo ældre vi bliver, jo mere går det op for os, at det ikke betyder noget. Og det er der ingen, der ved bedre, end folk der har rundet de 100 år.

“Man skal være satans til heldig i 100 år,” fortalte Paul Marcus, der blev 103, engang til Denver Post. “Og hold dig fra sund mad. Hemmeligheden bag et langt liv er is.” Eller er det bacon? Tidligere på ugen fejrede Ruth Benjamin fra Illinois sin 109 års fødselsdag, og hun tilskriver æren for sit lange liv til voldsomt forarbejdede svineprodukter. “Jeg har aldrig røget en cigaret, jeg har aldrig drukket sprut, og jeg har haft én mand i 43 år,” fortalte hun til WGN. “Og så elsker jeg bacon!”

Ok, Ruth. Du er bagud 1-4, når det handler om at have det sjovt, men det vil vi ikke argumentere imod. Hun og Paul Marcus er ikke alene. Andre 100-årige mener, at hemmeligheden bag at blive ældre end Gandalf er at spise hotdogs, eller at drikke sodavand, eller at drikke masser sprut. Hvis du vil leve helt ind i det næste århundrede, får du derfor her et par tips, selv den dovneste madelsker kan følge.

Helen Diekman var tilhænger af hotdogs, særligt dem fra restauranten Portillo’s i Elgin, Illinois. Hun blev over 100 på trods af, eller måske på grund af, at hendes diæt næsten udelukkende bestod af hotdogs. Ifølge Daily Herald kom Diekman på Portillo’s tre gange om ugen, og hun bestilte altid det samme: En hotdog med det hele på nær stærk peber, fritter og en cola light.

Nu vi taler om sodavand. Da Elizabeth Sullivan nåede sin 104-års fødselsdag, var hendes kage formet, som det bedste hun vidste: En dåse Dr. Pepper. “Jeg begyndte med at drikke Dr. Pepper for omkring 40 år siden. Tre om dagen,” pralede hun overfor CBSDFW. “Alle læger, jeg taler med, fortæller mig, at det vil tage livet af mig, men de dør, og det gør jeg ikke. Så der må være sket en fejl et eller andet sted.” Sullivan starter hver eneste dag med en dåse Dr. Pepper, og i april sidste år var hun stadig i så godt helbred (og høj på koffein), at hun kunne kaste det første pitch til en af baseballholdet Texas Rangers’ kampe.

Suzanna Mushatt Jones, der blev 116 år og 311 dage gammel, var også tilhænger af Team Bacon. Hun spiste fire skiver bacon og en portion røræg hver eneste dag til morgenmad. “Hun kan spise bacon hele dagen,” fortalte en af hendes hjælpere til New York Post. Det ville have udløst en high-five fra Pearl Cantrell, der døde en måned før sin 106-års fødselsdag, “Jeg elsker bacon, jeg spiser det hver dag,” sagde hun, kort efter hun rundede de 105. Hendes kærlighed til svineprodukter var så legendarisk, at pølsefabrikanten Oscar Meyer sendte en af deres “Weinermobiles” til Mushatt Jones’ hjem i Texas for at levere en kasse bacon til hende.

Da Agnes Fenton blev 110, tilskrev hun æren til et råd, hun havde fået fra verdens bedste læge, der instruerede hende i at “drikke tre Miller High Life om dagen.” Så i 70 år drak hun troligt tre øl og et shot Johnnie Walker Blue Label hver eneste dag. Desværre satte hendes hjælpere en stopper for hendes drikkevane i 2015. Fenton blev 111 sidste august, og forhåbentlig var der nogen, der sørgede for, at hun fik en dåse eller tre af den amerikanske ølklassiker i fødselsdagsgave.

I Storbritannien er 100-årige Gladys Fielden hurtig til at give kredit til Guinness. “Jeg drikker en Guinness hver eneste formiddag og spiser en pose chips til, og det er dét, der har holdt mig kørende alle de år,” fortalte hun til Daily Express. Hun begyndte at drikke øl, da hun var 30 år og gravid efter at have hørt om øllets “helsefordele”. Den skal du måske nok alligevel holde dig fra.

Og det er nok også bedst, hvis du undlader at forsøge at følge med Antonio Docampo García. Spanieren, der nåede en alder af 107, fortalte, at hans hemmelighed var at drikke fire flasker vin om dagen. Docampo, der overraskende nok ejede en vingård, drak to flasker til frokost og to til aftensmad. “Han kunne drikke halvanden liter på en gang,” fortalte hans søn. “Han drak aldrig vand.”

Og sidst men ikke mindst er der Mariano “Pops” Rotelli, der starter hver eneste dag med et shot Jim Beam Black før morgenmaden. “Jeg har spædet min morgenkaffe op med whiskey hver eneste dag i 100 år,” sagde han, da han fyldte 107. “Jeg har været til lægen tre gange på 100 år. Han er død. Jeg er her stadig.”

Jaja. Fed mad og en helvedes masse alkohol. Den her diæt starter vi på i morgen, og vi kommer helt sikkert til at leve evigt — hvis altså vi ikke kradser af i løbet af den første dag.