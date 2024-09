Gode råd til folk der står overfor at miste deres mødom

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er ikke alle, der er så heldige at vokse op med en sej storebror eller -søster, som kan forberede os med gode råd og tips til den første gang. Derfor træder vi nu til og hjælper alle jer stakkels enebørn derude. Forestil jer, at vi lægger armen om jeres skuldre, sætter jer ned på sofaen og tager ”snakken” med jer.

Vi, de mødomsfri, har alle været lige der, hvor I står nu. Vi har udholdt sommerfuglene i maven og usikkerheden, der ofte udløses af udsigten til den første tur i kanen. Vi har bedt venner og kolleger om at komme med deres bedste råd til personer, som står overfor at give afkald på deres uskyldsrene jeg. Her er guldkornene fra vores kollektive visdom.

”Prøv at finde en anden jomfru at gøre det med” – Joey, 24

”Nyd det! Det er ikke et væddeløb” – Gabriel, 29

”Få en orgasme og penetrer så bagefter. Glidecreme, ømhed, respekt” – Lauren, 34

”Livet bliver aldrig det samme igen” – Vallie, 29

”Find en du stoler på, og kør så på” – Sarah, 39

”Lad være med at skrue forventningerne op. Nyd det” – Shana, 39

”Du skal ikke forvente, at det bliver mindblowing” – Beth, 33

”Du fortjener at nyde det” – Jenna, 30

”Mødom er en sexistisk, social konstruktion” – Lindsay, 38

”Lad være med at gøre det i offentligheden” – Jo, 35

”Prøv at lade være med at grine for meget” – Abby, 32

”HUSK AT TISSE OMGÅENDE BAGEFTER! Tro mig, det er vigtigt!” – Meagan, 33

”Læs bøger om sex, prøv dig frem” – Kiefer, 38

”Tal åbent og ærligt om det med din partner” – Kathleen, 61

”Bare rolig, queersex gælder også” – Meg, 31

”Spred et håndklæde ud under jer” – Rachael, 36

”Kend din partner, og brug beskyttelse. SLAP AF!” – Sandra, 45

”Du er ikke en skidt person. Lover du det?” – Julia, 35

”Gør det på dine egne betingelser” – Jessica, 42

”Tillid. Du vil takke dig selv senere i livet” – Tina, 46

”Tag en Xanax, og husk at trække vejret” – Brooke, 28

”Du skal ikke bekymre dig om at gøre den første gang til noget helt særligt” – Molly, 42

”Det bliver bedre. Husk beskyttelse” – Dan, 45

”Kan du forestille dig at eje en hund med personen?” – Ana, 28

”Det handler om øvelse. Hver. Eneste. Gang” – Rachel, 38

”Husk at slikke hende først. Glidecreme” – Sheila, 40

”Det er okay, du har ikke mistet noget” – Joy, 45

”Det er et valg, ikke en pligt” – Sarah, 38

”Hvis det ikke føles godt, skal du lade være!” – Sylvia, 29

”Slap af, du ender ikke i helvede” – Julia, 35

”Gør det, med en du stoler på” – Mary, 37

”Stop, hvis du ændrer mening” – Carolyne, 39