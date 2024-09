Derfor skal du glæde dig til at være evigt single og dø alene

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I årevis er singler blevet skildret som tabere i livet. Det er lykkedes Hollywood at lave hele tre Bridget Jones-film alene baseret på den præmis. Det viser sig til gengæld, at størstedelen af undersøgelserne om singler er lavet med idealet om ægteskab i tankerne, hvilket ikke ligefrem er den mest præcise måde at drage konklusioner om singlelivet på. Ifølge forskningen er det måske slet ikke så slemt at være alene resten af livet.

Psykolog og forfatter til bogen Singled Out, Dr. Bella DePaulo var frustreret over den manglende forskning i, hvordan man lever et lykkeligt liv uden en partner. Derfor begyndte hun at undersøge singlelivet nærmere for omkring ti år siden. Hendes seneste resultater viser, at singler er mere åbne over for psykologisk udvikling end gifte mennesker, som omvendt er mere tilbøjelige til at blive isolerede og indadvendte end singler.

Jeg tog en snak med Dr Depaulo, som også er professor ved University of California, om samfundets besættelse af ægteskabet, og hvordan vi undgår kun at tænke på det at være alene som noget negativt.

VICE: Hvorfor er vi så bange for at føle os ensomme?

Dr Bella DePaulo: Tanken om, at alle har lyst til at blive gift, er en indgroet opfattelse i samfundet. Folk tror, de bliver lykkeligere, sundere og lever længere, hvis de bliver gift. Derfor føler man, at man har gjort det rigtige, og at alle brikkerne i livet falder på plads bare ved, at man har fundet den her ene person. Hvis man godtager den tankegang, så bliver det truende at se singler, der nyder deres singleliv. Det udfordrer forestillingen om, at ægteskabet er den eneste vej til den sande lykke.

Det lyder mærkeligt, for rigtig ofte virker det, som om at folk har ondt af singler?

Vi er bange for at være single, fordi singlelivet bliver stereotypiseret og stigmatiseret i samfundet. Folk tror, at hvis man er single, så er det nok fordi, der er noget galt med en, og sådan er der ingen, der har lyst til at have det med sig selv. Vi bliver for længe i usunde parforhold, fordi der ikke er nogen positiv og respektfuld position til singer. Ironisk nok ville mindre diskrimination af singler også gavne dem, som gerne vil finde en partner, fordi de ville kunne tilnærme sig deres ønske fra en magtfuld position. Det er noget, de ønsker sig i modsætning til at være bange for at være single.

Hvad er fordelene ved at være alene?

Der findes rigtig meget forskning om ensomhed – psykologer er besatte af det, og selvom ensomhed kan være smertefuldt og have en negativ effekt, så overser vi de positive ting ved at være alene, nå vi kun fokuserer på faren ved ensomhed. Singler – især dem, som elsker at leve singlelivet – omfavner virkelig deres alenetid. De stimuleres ved tanken om at tilbringe tid alene, istedet for at bekymre sig om eventuelt at føle sig ensomme. Den forskning, om at være alene, der er begyndt at komme frem, er meget opløftende. Den viser, at det er virkelig gavnligt for kreativitet, opladning, personlig udvikling, spiritualitet og afslapning.

Hvad kendetegner de mennesker, du møder, som omfavner singlelivet?

Singler oplever som regel mere personlig udvikling og bidrager til samfundet på meningsfulde måder. En af de stereotype forestillinger om singler er, at de kun søger uhindret nydelse, men i virkeligheden laver de måske frivilligt arbejde.

Folk tror, at hvis man er single, så er det nok fordi, der er noget galt med en – og sådan er der ingen, der har lyst til at have det med sig selv.



En anden ting er, at de ikke er så fokuserede på, at den eneste ene skal kunne give dem alt. Der er forskning, der tyder på, at når folk bliver gift, bliver de mere isolerede, også selvom de ikke har børn, fordi det er en del af vores ægteskabsmentalitet – at par skal være den her tætknyttede enhed, som primært spejler sig i hinanden. Omvendt er singler mere forbundede til deres venner, søskende, forældre, naboer og kolleger.

Findes der en måde at standse den tendens på, eller er gifte mennesker bare dømt til at forsvinde ind i sig selv?

De skal vende sig af med tanken om, at de er en uadskillelig enhed, og være mere frie til at dyrke de mennesker og passioner, som er vigtige for dem.

Hvad kan man gøre for at forhindre frygten for ensomhed i at overdøve det gavnlige ved at være alene?

Anerkend de gode ting ved at tilbringe tid alene! Hvis du ikke er vant til det, så omfavn det og se, om du ikke kan finde noget positivt ved at være alene og begynde at se alenetid som en mulighed i stedet for en trussel.

Hvorfor mangler der forskning om singler?

Vi kan ikke følge med den hast, som tingene ændrer sig i. I USA er andelen af mennesker ugifte mennesker over 25 år blevet mere end fordoblet mellem 1960 og 2012. Folk tilbringer flere år af deres voksenliv ugifte, så der giver ikke slet ingen mening længere at blive ved med at fokusere næsten udelukkende på gifte mennesker. Noget, der virkelig chokerede mig, da jeg begyndte at forske i området for mere end ti år siden, var, at alle påstandene om de kæmpe fordele ved ægteskabet – sundhed, længere liv, lykke – enten var groft overdrevne eller ganske enkelt forkerte.

Hvad er det næste skridt for forskningen og dit arbejde?

Vi er virkelig nødt til at tage singlers liv seriøst og forsøge at forstå, hvad der gør deres liv meningsfuldt i stedet for at betragte singler gennem en ægteskabslinse. I mit eget arbejde, vil jeg gerne lære mere om mennesker, som er single helt ind i hjertet. De mennesker, for hvem singlelivet er den bedste, mest autentiske og mest realiserede måde at leve på. Det betyder at leve livet fuldt ud, forfølge de passioner, der betyder mest for en, og selv beslutte hvem de vigtigste mennesker i ens liv er, i stedet for at sige det kun handler om én person. Det handler om at omfavne alenetiden, hvis den er vigtig for dig, men i bund og grund handler det om at skabe præmisserne for sit eget liv.

