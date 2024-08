Godt nyt for folk der ruller deres joints med tobak

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Man bliver ikke skævere at at ryge joints rullet op med almindelig tobak. Det viser en ny undersøgelse fra University College of London. Det har ellers været en stonermyte, at lidt tobak forstærker effekten af joints. Til gengæld så peger forskningen på, at kombinationen af tobak og cannabis muligvis reducerer den negative effekt sidstnævnte har på hukommelsen.

I den første undersøgelse af sin slags har forskere undersøgt effekten af to stoffer, når de kombineres og inhaleres. Hermed blev myten, om at tobak øger weedens intensitet, manet i jorden. Undersøgelsen konkluderer også, at den positive effekt på hukommelsen kan skyldes, at nikotin generelt skærper hjernens evner.

UCL har også undersøgt de negative konsekvenser af at kombinere de to ting. Når man ryger weed og tobak sammen, øger man midlertidigt blodtrykket og hjerterytmen, og det lyder jo ikke super godt.

Undersøgelsen er baseret på 24 testpersoner, der har røget forskellige typer joints enten med tobak eller en placeboagent i. Derefter skulle deltagerne udføre forskellige hukommelsesprøver og genkalde forskellige tekster, de havde fået oplæst, inden de fyrede op. Derudover skulle de gennemføre en række andre prøver for at vurdere effekten på hukommelsen.

Deltagerne fik også målt blodtryk og hjerterytmen inden og efter forsøget, mens forskerne ydermere noterede eventuelle humørsvingninger.

“Der eksisterer en sejlivet myte om, at man bliver mere skæv af at putte tobak i joints, men vi kan faktisk konkludere, at det ikke påvirker oplevelsen. Der er overraskende lidt forskning i, hvilken indflydelse tobak har på effekten af cannabis”, siger Chandni Hindocha, der er leder af eksperimentet og forsker ved universitetets afdeling for klinisk psykofarmakolog til Daily Mail.

Undersøgelsen er i særdeleshed relevant i Europa, da en undersøgelse foretaget af Global Drug Survey konkluderer, at op mod 90 procent af alle cannabisrygere i Europa ryger cannabis sammen med tobak. I USA er cannabisrygere mere tilbøjelige til at ryge cannabis alene.