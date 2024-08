Gør-det-selv-gynækologi er en voksende bevægelse, men den er ikke ny

Denne artikel er også udgivet i VICE Magazine – The Please Sit Down Issue

Biohacking-gynækologi, eller gør-det-selv-gynækologi, er en voksende trend indenfor biohacking. Biohackere er innovatører, hackere, biologer og kunstnere, som gør deres viden frit tilgængelig, så folk kan opfinde redskaber til at leve deres liv uafhængigt af institutioner. Men gør-det-selv-gynækologi er ikke et nyt fænomen – biohacking-gynækologi er en videreudvikling af 1970’ernes radikale feministers tanke om at dekolonisere kvindekroppen.



Datidens feminister og nutidens aktivister inden for gør-det-selv-gynækologi har samme synspunkt. De sidestiller institutionaliseret gynækologi med folkemord og tortur med den begrundelse, at gynækologien afspejler et diskriminerende mandligt perspektiv på kvindekroppen, og at systemet bevidst holder kvinder underinformeret om deres egen sundhed. Derfor skaber de løsninger, så kvinder selv kan tage kontrol over deres reproduktive sundhed – uafhængigt af gynækologens kontor.

Hvem står i spidsen for bevægelsen?

Med base i en “postkapitalistisk øko-industriel koloni” i nærheden af Barcelona, opstod GynePunks ud af en hackergruppe ved navn Pechblenda nær Barcelona i 2013. Grundlæggerne var motiverede af at have lært om den voldelige historie bag gynækologien – især J. Marion Sims og hans misbrug af kvindelige slaver som forsøgspersoner til spekulumet. Siden da har de afholdt workshops om dekoloniseringen af kvindekroppen, hvor de diskuterer reproduktive løsninger, glidecreme, hjemmelavet sexlegetøj og endda gynækologiske værktøjer, man kan lave derhjemme. De senere år har de gjort deres hjemmelavede løsninger tilgængelige for offentligheden, primært på open-source-platformen Hackteria. På hackteria.org samles biohackernes opfindelser og udstyres læserne med instruktioner til at lave dem af materialer som hardware-affald, mindre elektroniske komponenter, lim og pap. GynePunks har bidraget til platformen med instruktioner til centrifuger, mikroskoper og ‘gør det selv’-urinanalyse-værktøjer. Derudover har de gjort deres filer til 3D-printede spekulum og centrifuger tilgængelige på en række open-source-hjemmesider.

GynePunks har udtalt til Motherboard, at de betragter sig selv som et “oprør af kroppe”. Deres mål er ligeså politisk som det er biologisk: De demokratiserer viden om reproduktiv sundhed som en metode til at afvise kapitalistiske opfattelser af, hvem der fortjener et sundt liv, og hvem der ikke gør. I sidste ende er GynePunks’ mål at øge den kropslige selvbestemmelse for minoriteter som sexarbejdere, immigranter, LGBTQ-personer og personer, der ikke er dækket af en sundhedsforsikring.

Redskaber til gør-det-selv-gynækologi

Det momentum, hjemmelavede gynækologi-redskaber oplever, er relativt nyt. Derfor er redskaberne også rimeligt begrænsede indtil videre, og GynePunks’ innovative løsninger er ofte afhængige af brugernes adgang til en 3D-printer. Her er nogle af de mest interessante hjemmelavede gør-det-selv-gynækologiske opfindelser, som er frit tilgængelige i dag.

3D-printet spekulum

Det 3D-printede spekulum, som er udviklet af GynePunks, findes på et online opfinder-community ved navn Thingiverse. Hvis du har adgang til en 3D-printer, så er det relativt nemt at lave dit eget spekulum: Bare download open-source-filerne, og kom i gang.

uCheck

En udvikler i Mumbai skabte for få år siden appen uCheck, der kan bruges til urinanalyse derhjemme. Den virker ved at analysere kemiske strimler: Man tager et billede af sin urin på forudbestemte tidspunkter og sammenligner resultaterne med en farvekodet oversigt. Appen kan så analysere reultaterne og give en oversigt over dine niveauer af glukose, bilirubin, proteiner, keton, leukocyte, nitrit, urobilinogen og hæmaturi. Den kan bruges til at overvåge diabetes og nyre-, blære- og leverinfektioner.

3D-printet centrifuge

Centrifuger bruges til at analysere blod, urin og prøver af skedesekret, og nu kan du printe din egen derhjemme. Thingiverse indeholder flere forskellige versioner af 3D-printede centrifuger, blandt andet én udviklet af GynePunks. Hvis du har adgang til en 3D-printer, er det bare at downloade filerne fra hjemmesiden og printe.

Hjemmelavet inkubator

Inkubatorer bruges til at gro menneskebakterier i en petriskål, hvilket øger muligheden for at måle, præcist hvad der sker i kroppen. På hacketria.org findes der instruktioner til at lave din egen. Du skal bruge en skumplast-æske, en elpære, en ventilator, et termometer, en strømadaptor, ledning og isolationstape. Derefter bliver instruktionerne mere komplekse, så tjek dem ud på hjemmesiden, hvis du er nysgerrig.

Naturlige løsninger

Ifølge pjecen ‘Hot Pantz: Do It Yourself Gynecology‘ kan rigtig mange problemstillinger for kvinders reproduktive sundhed løses med naturlige midler. Her er nogle af de mest tilgængelige, men også mere outrerede løsninger, de anbefaler. (Vi anbefaler ikke at benytte dem som erstatninger for medicinsk behandling.)

Havsvampe

Hvis du hader tamponer og bind, så er havsvampe angiveligt lige så absorberende og naturlige. Bare tilføj vand, stik dem op i din skede, fjern den efter et par timer, skyl og gentag.

Røde hindbærblade

Hvis du lider af cyster på æggestokkene, så prøv at drikke rød hindbærblad-the. Tag et gram blade, bring to kopper vand i kog, lad det trække i seks timer, og drik det derefter tre gange dagligt.

Persille

Hvis din menstruation er forsinket, kan du tage et bundt persille og stikke det op i din skede. Skift det hver tolvte time. Drik samtidig en persille-infusion (persille kogt i vand). Din menstruation bør komme inden for få dage, efter at du begynder behandlingen.

Melbærris

Hvis du har blærebetændelse og ikke er frisk på antibiotika, så drik en melbærris-infusion. Tag et gram blade, bring to kopper vand i kog, lad det trække i seks timer og drik blandingen et par gange om dagen.

Hvidløg på kønsdelene

Har du en sexsygdom? Har du svamp? Ifølge Hot Pantz virker hvidløgskuren mod mere eller mindre alt. Tag et halvt fed hvidløg, og gnub det mod det ramte område, eller lav en hvidløgs-infusion, og spray det på dine kønsdele.

Udfordringer

Mens mange kan blive enige om, at biohacking-gynækologi tjener et formål som politisk selvstændiggørelse og modkultur, så er der medicinske professionelle, der har pointeret de sikkerhedsspørgsmål, der er i forbindelse med at benytte de her redskaber. De argumenterer, at det at afvise professionel medicinsk ekspertise til fordel for at administrere sin egen reproduktive sundhed kan føre til længerevarende udfordringer og ulykker på grund af manglende erfaring og omhu.

Deres bekymring er ikke grebet ud af ingenting: Siden biohacking-gynækologi i sin nuværende form er så relativt ny, er der ganske enkelt ikke nok tilgængeligt forskning til at kunne afgøre, hvorvidt det er sikkert nok til at blive omfavnet af den brede befolkning.

Gynækologisk tidslinje

I dag kan man blandt andre følge Maja Malou Lyse på Instragram, hvor hun udbreder gør-det-selv-gynækologien, men som sagt kom mange aktivister før hende. For at forstå den kampplads, kvinders underliv har været gennem hundredevis af år, kan man se på nogle nedslag i historien.

1845: Lægen J. Marion Sims fra Alabama redesigner spekulumet til den version, som bruges i dag. Han omtales ofte som ‘Gynækologiens fader’, men den titel kaster en grim skygge: Sims torturerede nemlig slaver og sexarbejdere som en del af sin ‘forskning’.

1969: Den banebrydende bog “Our Bodies, Ourselves,” udgives af Boston Women’s Health Book Collective, og betragtes som begyndelsen til litteraturen om selv-gynækologi i dag.

1971: Advokat og forfatter Carol Downer går ind i en boghandel i LA, tager underbukserne af, stikker et spekulum op i skeden og inviterer kvinderne i butikken til at tage et kig. Handlingen var med til at skabe begrebet ‘Selvhjælps-gynækolog’.

1973: “Abortpillen” Misoprostol bliver skabt i USA. Den er p.t. i globalt juridisk stampe på grund af debat om abort, men er i høj kurs på det sorte marked.

1994: Det feministiske feministkollektiv The Blood Sisters udgiver “Hot Pantz: Do It Yourself Gynecology” hvor man kan læse om plantebaserede løsninger på gynækologiske problemer og få afkræftet myter om kroppen.

1995: Amerikaneren Toni Weschler udgiver ‘Taking Charge of Your Fertility’ – den første bredt tilgængelige bog om ‘Fertility Awareness-metoden’. Baseret på en tracking af menstruationscyklussen, gør metoden kvinderne i stand til at observere deres fertilitetsniveau og skræddersy den viden til deres præventionsmetoder eller forsøg på at blive gravide. Bogen og metoden har oplevet en tilbagekomst de senere år på grund af utilfredshed med nuværende præventionsmetoder og et øget socialt fokus på naturlig sundhed. (Vær opmærksom på, at hvis du benytter metoden, skal du følge den meget systematisk – ellers risikerer du at blive gravid.)

2005: Den amerikanske start-up FemSuite producerer FemSpec: Et oppusteligt spekulum, som blev godkendt af myndighederne. Til gengæld ville lægerne ikke bruge den, så projektet gik i vasken.

2012: Danske Maja Malou Lyse lancerer sin blog ‘Booth Bitch’. Her besvarer hun spørgsmål om kvinders seksualitet og sundhed og guider til viden om selv-gynækologi.

2013: Kollektivet GynePunks dannes i Barcelona. Det består af radikale biohackere og TransHackFeminists og søger at øge minoriteters adgang til reproduktiv sundhed gennem open-source redskaber til selvdiagnose og behandling.

2014: Harvard-forskeren Ridhi Tariyal skaber ‘Fremtidens Tampon’ der indsamler prøver fra brugerne i et forsøg på at øge viden om forholdet mellem menstruation og sundhed.

2015: Det catalanske forskningsprojekt Anarchagland omdøber de kvindelige kønsorganer efter de tre slaver, som J. Marion Sims torturerede som forsøgspersoner til spekulumet. Skenes kirtlerne blev til Anarcha kirtlerne, og de to bartholinske kirtler blev til Lucy og Bestey- kirtlerne.

2015: Kunstner og MIT-forsker Mary Tsang lancerer ‘Open Source Estrogen’. Projektets mål er at udstyre folk med viden til at kunne danne egen østrogen. Formålet er at give kvinder og transkvinder muligheden for at have kontrollen over deres kroppe uden regeringens indblanding.

