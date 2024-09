En guide til alt det, du altid har villet vide om urinsex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Golden showers, vandsport eller leg med tis – uanset hvad du kalder det, så har urinsex fået en tilbagekomst i forlængelse af nogle stadig udokumenterede rygter om Donald Trumps udskejelser inden hans tid i Det Hvide Hus. At blive seksuelt ophidset af urin eller tanken om urin som en kink eller fetich er stadig tabuiseret – selv i en tid, hvor forstadsfruer læser Fifty Shades of Grey i bussen. I en undersøgelse foretaget af forskere fra San Francisco University i 2010, fortæller 36,5 procent af de over 1700 adspurgte kvinder, at de selv har tisset på eller er blevet tisset på af en partner – over 90 procent fortæller, at de har prøvet at blive spanket. Luna Matatas underviste for nylig et kursus i sexshoppen Good for Her i Toronto med titlen ‘Intro to Urine Play’, og jeg talte med hende i den forbindelse for at få en begynderguide til urinsex.

VICE: Hvorfor tis?

Luna Matatas: Nogle mennesker kan godt lige følelsen af det; varmen eller vådheden. Nogle mennesker kan godt lide smagen og tanken om at indtage noget, som bliver betragtet som et tabu. Nogle mennesker elsker det som en form for magtspil – enten vil de give til en person, som underkaster sig, eller også vil personen, som underkaster sig, have det fra den dominerende som et tegn på overgivelse og underkastelse – at indtage deres affald eller deres væsker. Jeg nyder det som et symbol på tilbedelse og ritual, hvor den, der underkaster sig, drikker mig som et tegn på sin gudindes gyldne nektar.

Hvorfor er urinsex stadig tabuiseret?

Jeg tror, det er, fordi vi som samfund har så stærkt et fokus på hygiejne. Vi har et kæmpe fokus på renlighed især omkring ting, der kommer ud af kroppen, og vi bliver konstant bombarderet med udmeldinger om, at tis er beskidt, tis skal kontrolleres, og tis er noget privat. Mange mennesker vil gerne udforske det tabu og gå imod det ved at gøre det til noget frækt, men bare det at bringe det på bane over for sin partner kan gøre, at man bliver set som beskidt eller en afviger, som der er noget galt med, fordi man har lyst til noget, som andre betragter som noget forkert.

Lad os sige, at man ingen erfaring har med urinsex – hvad skal man vide?

Jeg ville først finde ud af, hvad det er ved tis, der tænder dig. For hvis det handler om følelsen, så åbner sig en hel række af mulige ting at eksperimentere med. Nogle mennesker tænder endda på at få afslag på at måtte tisse på nogen, hvilket giver dem en anspændt følelse af frygt og en ud-af-kroppen-oplevelse. Nogle mennesker tænder på at have det på sig. De kan godt lide lugten af urin og den våde fornemmelse. Så jeg ville begynde med at udforske fantasien i det. Hvad onanerer du til, hvis du tænker på tis? Er det en dominerende person? Er det at tisse på hinanden? Eller er det en sensuel ting? Når du har fundet ud af de nuancer i din kink, så kan du begynde at finde ligesindede.

Okay – hvad skal man drikke, og hvad skal man lade være med at drikke?

En masse vand og ting, der er vanddrivende som mælebøtte-te, øl og kaffe, som får dig til at skulle tisse. Hvis det er smagen, du tænder på, så ønsker nogen måske en stærkere smag med for eksempel morgentis eller asparges – det kommer an på, hvad man går efter. Hvis du gerne vil ændre på farven, kan du prøve rødbeder, eller hvis det skal smage sødere, kan du drikke ananasjuice. Men mest af alt vand, så man holder sig hydreret.

Kommer du nogensinde ud af stemning, fordi du konstant skal drikke vand?

Jeg gør det bare til en del af forspillet eller legen.

Hvad med det praktiske? Kan du godt slappe af, hvis du samtidig tænker “åh nej, mine lagener?”

Hvis man ikke tisser så meget, kan man bare bruge et håndklæde. Men hvis der er rigtig meget – hvis man for eksempel tisser på nogen udenfor badekarret eller brusebadet – kan man tisse i en beholder først, som en skål eller noget. Jeg gør det i en slags alterkalk, fordi vi ritualiserer tis. Der findes også inkontinens-bind eller maxibind, man kan bruge, og dem kan man bare smide ud bagefter.

Hvad med Trump? Synes du, han har givet urinsex et dårligt ry?

Den sag delte vandene i forhold til urinsex. Undervisere i seksualundervisning var virkelig gode til at give information, som nedbrød det skamfulde, for hvis man skal tale om det, så lad os gøre det på en måde, hvor folk kan flytte deres grænser, så de kan få den slags nydelse, de ønsker sig. Men for andre mennesker bragte det mere skam med sig, fordi folk sagde, det var klamt, og fordi det var Trump, handlede det også om, hvordan man har det med ham. Så det fik det frem i lyset, men det skabte også en masse kink-shaming.

Hvem, tror du, er den første person nogensinde til at tisse på et andet menneske for så at have sex umiddelbart bagefter?

Det ved jeg ikke. Jeg håber, det var en rockstjerne eller noget.

Klart – jeg skulle til at sige, at det måske var nogen i Biblen.

Nå ja, måske Judas?

Ja, eller Maria Magdalene?

Du har ret, det giver mening.

