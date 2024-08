Goldlinks “Crew”-optræden på ‘The Tonight Show’ understreger et fantastisk år for rapperen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

2017 har været et banebrydende år for GoldLink, hvis album At What Cost på blændende vis fanger essensen af DMV-området (en samlet betegnelse for der, hvor Washington D.C., Maryland og Virginia mødes). Den mest mindeværdige del af det projekt er ”Crew”, Links sprøde single, der også byder på Brent Faiyaz og Shy Glizzy, der lige nu hitter på Urban Radio. I går aftes optrådte de tre kunstnere med singlen på The Tonight Show. Link krydrede sin del af sangen ved at rappe ind i en mikrofon, der lignede et telefonrør.

”Crew” har for alvor gjort, at GoldLink er dukket op på radaren blandt lyttere, han ellers ikke normalt når ud til, og det begynder at ligne starten på en virkelig bemærkelsesværdig udvikling, især når man tager i betragtning, at meget få DMV-kunstere – undtagen Wale – er nået så langt som til at optræde på et latenight tv-program. Du kan se det hele herover.