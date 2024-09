Gordon Ramsay har rent faktisk rost en eller andens mad på Twitter

I løbet af de seneste par måneder har Gordon Ramsay anmeldt folks madlavning på Twitter. Kendiskokkens fans bombarderer hans twitterkonto med billeder af retter, de har lavet, og han svarer så igen med konstruktiv kritik.

Manden har som bekendt tjent en betydelig formue på at sende kaskader af bandeord efter landsbyrestauratører på landsdækkende TV, så når vi skriver “anmeldt”, mener vi selvfølgelig, at at han har kaldt hjemmelavede marengs for “ovnbagt forlorent lort”. Og når vi skriver “konstruktiv kritik”, mener vi selvfølgelig fornærmelser som: “Hvordan har du fog fået en omelet til at ligne en hudtransplantation?”

De fleste af Ramsays følgere tager de hårdtslående tweet som lidt harmløs sjov, men i sidste måned gik det galt, da kokken sammenlignede en fans medu vada – en indisk ret, der bliver spist til morgenmad i store dele af Sydøstasien – med fængselsmad. På trods af at medu vada-kokken tog kritikken med oprejst pande (“Alle, der har brugt nok tid på internettet ved, hvad der venter dem, når de sender ham et madbillede”), så beskyldte mange den kendte kok for at have fornærmet indisk kultur.

Måske netop derfor — eller fordi det er trættende at være en skiderik på de sociale medier — delte Ramsay i sidste uge ud af en sjælden gang ros til en amatørkoks arbejde.

Mere end bare ros faktisk. Han fortalte en kvinde, der delte et billede af en ret med svinemørbrad, at hun skulle gifte sig med manden, der havde lavet den.

Bridget var forståeligt nok glad for Ramsays positive omend korte svar, og hun tweetede tilbage: “Omg! Bedste svar! Tak!! Jeg gifter mig helt sikkert med ham!”

Mange twitterbrugere reagerede også på Ramsays usædvanlige svar og gav udtryk for deres overraskelse over, at kokken med det beskidte ordforråd rent faktisk roste en andens madlavning.

Andre foreslog, at Ramsay skulle inviteres med til Bridgets bryllup med den svinekyndige mand, men måske er det ikke den bedste idé. For hvem har i virkeligheden lyst til med fuldt overlæg at øge risikoen for at blive kaldt for en “idiot-sandwich” på sin bryllupsdag?