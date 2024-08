Gordon Ramsay siger, at restaurationsbranchen har et kokainproblem

Denne artikel er oprindelig udgivet af MUNCHIES UK.

Når Gordon Ramsay toner frem på skærmen, går det som regel ud på, at han råber og skriger af kokke, hvis værste forbrydelse er, at de har lavet en dårlig omelet. Men i hans nyeste TV-program forsøger han at tackle nogle lidt større problemer – nemlig restaurationsbranchens besættelse af hvidt pulver. Nej, han skal ikke tale om sukker med Jamie Oliver. Han vil belyse branchens omfattende forbrug af kokain.

I et interview med Radio Times i forbindelse med promoveringen af den nye dokumentarserie Gordon Ramsay on Cocaine udråbte Ramsay stoffet til “restaurationsbranchens dystre lille hemmelighed”. Ramsay fortalte, at der er fundet spor af kokain på alle undtagen ét af toiletterne på hans 31 restauranter. Han fortalte historier om gæster, der har taget tallerkener med på toilettet for at tage streger, og om gæster der har bedt om, at deres soufflé er blevet drysset med flormelis og kokain.

Ramsay diskuterede også de mere alvorlige konsekvenser af stofmisbrug i de professionelle køkkener. Blandt andet hvordan en tidligere køkkenchef, David Dempsey, i 2001 døde af en kokainoverdosis.

Sørgerligt nok er det ikke den store overraskelse, at stimulanser også er populære blandt kokke. Ifølge en undersøgelse foretaget af fagforeningen Unite tidligere i år, påvirker de mange timer i køkkenet og det stressende arbejdsmiljø kokkenes psykiske og fysiske helbrede markant. ifølge undersøgelsen drak 27 procent af de adspurgte kokke alkohol for at klare sig igennem en vagt, og 41 procent svarede, at de gjorde brug af andre stimulanser. Mange kokke har gennem tiden fortalt, hvordan man håndterer afhængighed i køkkenet og om vagter med masser af stoffer.

Dave Turnball fra Unite udtalte til MUNCHIES, at Ramsays program om restaurationsbranchens kokainforbrug burde undersøge, hvorfor folk i branchen begynder at tage stoffer. Turnball sagde: “Kokke tyer til stoffer og alkohol på grund af det opslidende arbejde, de har. Når man regelmæssigt arbejder mellem 50 og 60 timer om ugen, er det noget, der påvirker en. Kokkene i Storbritannien lider under, at arbejdsgiverne ikke tilllader en tålelig balance mellem arbejdsliv of privatliv.”

Så længe branchens arbejd til du falder om-etos får lov at bestå, ser det ud til, at kokainkulturen i branchen også gør.