Goths forklarer, hvordan de klarer sommervarmen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland

Endelig sommer! Nu kan du smutte ud i shorts eller i den der blomstrede top, du købte på udsalg i februar, drikke kølige cocktails på en fortovscafe og svede som en gal.

Men hver sommer får jeg altid ondt af goths – en subkultur, der i min optik ikke er gearet til et varmt klima. I år besluttede jeg mig for at spørge en række goths om, hvordan de klarer de høje temperaturer i sort tøj og korset.

Isolde, 35

Foto: Larissa Iceglass

“Jeg har gået i sort i årevis, men sommetider går jeg også i mørkeblåt eller gråt tøj. Jeg ville ikke have det godt i gule eller pastelfarvede klæder. Jeg har det hårdt, når det er varmt. Jeg foretrækker overskyet vejr. Ikke kun pga. temperaturen, men også æstetikken. En klar blå himmel er bare ikke nær så interessant at kigge på.

Jeg bliver sløv i varmen. Det er, som om min hjerne kører på halv kapacitet. Jeg lider af vitiligo, der danner hvide pletter på min hud. Jo mere solbrændt jeg bliver, jo tydeligere er pletterne. Jeg er også mere udsat i forhold til hudkræft, så solbadning er ikke den bedste ide. Jeg forsøger altid at gå i skyggen, og når der er virkelig varmt udenfor, bliver jeg indenfor indtil det bliver mørkt. Hvis jeg skal udenfor om dagen, tager jeg en paraply med eller en stor, sort hat. Jeg nyder dog at svømme en tur nu og da. Der ligger en dejlig, klar sø i nærheden af, hvor jeg bor.”

Mithra, 24

Foto: Mithra

“Jeg var til en gothfestival sidste sommer, og jeg tror aldrig, jeg har set så mange paraplyer på en solskinsdag før. Jeg tror, der er et gran sandhed i den fordom om, at goths hader solen. Jeg elsker den selv. Jeg har tidligere bekymret om ikke at passe ind i gothkulturen, fordi min hud er mørkere end mange andres. Men folk fortæller mig som regel, at de elsker min stil.

Jeg blev først interesseret i kulturen, fordi jeg godt kunne lide musikken, men så begyndte jeg også at gå klædt som andre goths. Som regel går jeg kun i sort – om sommeren tager jeg bare kortærmede trøjer, kjoler og nederdele på. Korsetter er forfærdeligt varme, men jeg føler mig smukkere og mere feminin, når jeg har dem på. Jeg er nok en natteugle, men jeg savner også solen om natten. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at sidde i parken, når der er højt solskin – også selvom de fleste af mine venner hader det.”

Maarten (ville ikke oplyse sin alder)

Foto: Maarten

“Jeg bryder mig ikke om sommeren. Jeg ved godt, at mange folk nyder at være på stranden og solbade, men jeg fatter det ikke helt. Når den der første solstråle på en varm dag rammer min hud, føler jeg, at jeg er under belejring. Som om jeg bliver angrebet og kvalt med en stor dyne. Jeg begynder at svede, og det er umuligt at finde noget komfortabelt tøj at have på. Når temperaturen er over 23 grader, forlader jeg sjældent mit hjem mellem kl.11 og kl.18. I morges var himlen overskyet, og det var dejligt, men nu begynder solen at titte frem, og så tænker jeg bare: ‘Pis, jeg skal stadig have købt ind.’ Solen kan generere grøn energi, og det er selvfølgelig positivt, men derudover er den bare skidt for helbredet.”

Gene, 21

Foto: Gene

“Hvis der er over 30 grader varmt, melder jeg mig syg på arbejdet. Jeg har det virkelig ikke særligt godt, når det er for varmt udenfor. Jeg er faktisk allergisk. Jeg bliver forbrændt af at sidde et par minutter i solen. Så hvis jeg absolut skal ud, gemmer jeg mig i skyggen og smører et tykt lag solcreme på. Gerne faktor 50.

Jeg har døjet med allergien de sidste 11 år. Jeg har sågar prøvet lysterapi. Jeg plejer at rejse i efteråret, når der er køligere i Europa. Selvom jeg elsker musik, tager jeg aldrig på festival. Men jeg tror ikke, man automatik hader solen, fordi man er goth. Min krop kan bare ikke holde til det.”

Sophi, 33

Foto: Sophi

“Solen genererer mig ikke – jeg er glad for lyset – men jeg har altid syntes bedre om månen. Jeg har vred sol tatoveret på skulderen, men det er ikke, fordi jeg er goth.

Jeg har altid elsket mørket, og jeg har fundet ligesindede i gothmiljøet. Jeg tror godt, man kan sige at goths er utilpasse, når der er varmt udenfor, fordi vi kun går i sort, og fordi alle andre mennesker bliver så glade, når vejret er godt. Man sætter pris på det blege look i gothmiljøet, så der er god grund til at undgå solen så vidt muligt. Jeg må dog indrømme, at jeg elsker hede sommeraftner. Jeg elsker også at arbejde i min have, så hvis temperaturen er under 25 grader, er jeg som regel udenfor og pusle med den.”