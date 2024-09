Grækerne tømmer deres bankkontoer efter folkeafstemningen bekendtgjordes i forgårs

Den græske premierminister Alexis Tsipras efter bekendtgørelsen.

Denne artikel er oprindeligt fra VICE Grækenland.

Sent natten til d. 27. samlede den græske premierminister Alexis Tsipras sit ministerråd og kaldte til folkeafstemning, så det græske folk kan afgøre, hvorvidt landet skal acceptere en gældsaftale, der indebærer hvad han kalder “uretfærdige” sparepolitiske krav fra udenlandske kreditorer. Folkeafstemningen, der blev offentliggjort kort efter midnat græsk tid, vil finde sted den 5. juli.

“Efter fem måneders hårde forhandlinger greb vores partnere desværre til at stille det græske folk et ultimatum,” sagde Tsipras. “Jeg opfordrer det græske folk til at komme med en afgørelse på det afpressende ultimatum, der vil have os til at acceptere en streng og ydmygende sparepolitik uden ende og uden muligheder.”

Lige efter mødet påstod mange græske ministre, at folk ville stemme “nej” og afslå gældsaftalens krav, der blandt andet omfatter yderligere nedskæringer i pension og skat.

Ledere og parlamentsmedlemmer fra oppositionspartierne står sammen imod beslutningen og siger, at en folkeafstemning vil smadre landet. Jeroen Dijsselbloem, præsidenten af Eurogroup (et uformelt råd af eurozonens finansministre), udtalte, at han fandt det en “trist beslutning” for Grækenland.

“Den græske regering har tilsyneladende afslået vores seneste udspil… det er en kedelig beslutning på Grækenlands vegne, fordi det lukker døren for flere forhandlinger; en dør jeg stadig følte stod åben.”

Efter de historiske nyheder brugte mange grækere lørdag morgen på at fare rundt til banker, supermarkeder og tankstationer for at samle forsyninger og forberede sig på det ukendte. Tsipras’ overraskende bekendtgørelse, der var resultatet af fem lange måneders træge forhandlinger med landets långivere, er et dramatisk øjeblik i Grækenlands samtidshistorie, og et der kan føre til forsømmelse af landets massive gæld.

Der er usikkerhed omkring, hvordan de næste par dage vil udspille sig. Protester er udbrudt nogle steder, og anarkister kastede et par molotov-cocktails i det athenske nabolag Exarcheia. Det er dog tydeligt, at grækerne ikke ser ud til at tage nogen chancer. De hæver deres penge, mens de er sikre på, at de stadig kan.

