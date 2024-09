​Guiden til hvordan du skal opføre dig på swingerklubben

Ikke swingere, bare nogle mennesker der laver nogle, du ved, lidt halv-seksuelle ting. (Billede via Jamie Lee Curtis Taete)

De sidste mange år er antallet af swingere i Danmark steget markant. Hjemmesiden swingerguiden.dk skønner, at fra 2005 til 2014 er antallet steget fra 18.000 til op mod 95.000. Der er samtidig åbnet mange flere nye swingerklubber.

De her klubber har lidt flere regler, end de natklubber, de fleste af os frekventerer fredag og lørdag aften – og selv her er der alligevel altid en i vennegruppen, der ikke lever op til dresscoden eller insisterer på at smugle en bajer med ind. Derfor tænkte vi, at det var på sin plads at sammensætte følgende guide til god swinger-etikette, da vi ikke ønsker, at vores læsere træder ved siden af – uanset, hvilken form for swing deres valg af klub byder på.

1: GOD HYGIEJNE

Det er vel en no-brainer? Åbenbart ikke. Der findes mennesker – snuskede, snavsede mennesker – der vandrer ud af deres hjem på jagt efter tilfældig sex uden først at gå i bad.

“At dufte godt mellem benene er essentielt,” siger Charles, en mand, som jeg mødte sidste år mens jeg lavede research til en artikel om Club 487, pornobiografen i det sydlige London. “Her er et tip: tag en bøtte talkum med dig og dup dig selv lidt, før du går ind. Det tørrer dig ud og får dig til at dufte af syrener. Herligt!”

2: HUSK KONDOM OG MEDBRING EGET LEGETØJ

Endnu en no-brainer. De fleste klubber har kondomer placeret diskret rundt omkring i praktisk anlagte skåle, så du burde være OK, men sørg for, at du har dit eget stash med, bare for en sikkerheds skyld. Der er ikke nogen grund til at tage til en sexfest, hvis du ikke kan have sex med nogen.

Endnu en note i forhold til forberedelse: lad være med at sætte din lid til, at klubben selv forsyner dig med vibratorer, brystvorteklemmer og det øvrige tilbehør, som du eventuelt står og mangler. Tag dit eget med. Og lad være med at være for ivrig. Som Nina, der er stamgæst til swingerevents i Manchester og London, siger: “Legetøj hører helt klart hjemme i et orgie, men husk altid at spørge, før du bruger dem på nogen.”

3: GÅ IKKE IND MED FOR HØJE FORVENTNINGER

Du skal ikke regne med at gå ind til Eyes Wide Shut, eller nogle af de andre fantasier du har i hovedet for den sags skyld; der er langt større sandsynlighed for, at du går ind til et rum fyldt med mennesker, der ligner dine tanter og onkler. Selvom der findes mange smukke swingere – og eksklusive events, der er tiltænkt dem, som for eksempel Killing Kittens og Elite Parties – er der ret gode chancer for, at din lokale sexfest vil være lidt mere jordnær.

Det er også vigtigt at huske på, at gruppesex ikke altid er så magisk, som det måske er blevet hypet til. En anden swingerven, Dave, siger: “Jeg har haft to trekanter, og de ligger begge to ret højt rangeret på min liste over ting jeg fortryder.”

4: FÅ DEN MEST ATTRAKTIVE PARTNER TIL AT HENVENDE SIG TIL DE ANDRE PAR

Vi går ud fra, at I kommer som par (eftersom det ikke er velset at dukke op som singlefyr, og det vil vække ekstremt meget opsigt at komme som uledsaget kvinde), og da er det en god grundregel at få den af jer, der er mest tiltrækkende, til at henvende sig til de andre par i rummet.

“Ange rykker altid først ind,” siger Charles om sin kone. “Charmerer dem. Hun ser stadig ret godt ud, og det lokker dem til.”

5: EFTERLAD DIN SMARTPHONE I GARDEROBEN

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at apparater med indbyggede kameraer og adgang til sociale medier på ingen måde er velkomne til swingerevents. Det er ikke ok at filme og efterfølgende dele en scene – heller ikke selvom du selv medvirker.

“Bare det at lægge et klip på Snapchat er strengt forbudt,” siger Charles.

Læs også: Sådan får du sex om fem år

6: NÅR DU ER FÆRDIG, SÅ SMUT

Hele pointen med anonym sex er, at det er anonymt. Efter I har hygget jer med et andet par, så lad være med at prøve på at hænge ud med dem. Det er en fejl. Det kan meget hurtigt blive for meget af det gode. Og så er det også bare lidt akavet og mærkeligt – der er ingen, der kan lide en super klæbrig type, især han er nøgen og står og sender dig et skævt smil.

På samme måde er det en god ide ikke at lade samtalen blive for dyb bagefter – det er langt bedre bare at holde snakken på et overfladisk plan.

7: NEJ BETYDER NEJ

Den sidste regel, men også klart den vigtigste. Det kan godt være, at swingerevents er fyldt med mennesker, der er gavmilde med deres seksualitet, men de er aldrig et tag-selv bord. Hold fingrene (og andre kropsdele) for dig selv, medmindre du får klar og tydelig tilladelse.

Som Nina siger: “Jeg er altid i godt humør til fester, men hvis du prøver at røre mig, uden at jeg er gået med til det, så laver jeg en fransk manchet på dine nosser.”

