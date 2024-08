Guitar Moves med Kurt Vile og Courtney Barnett

Kurt Vile og Courtney Barnett er et fantastisk match. Og det kan sagtens ske, at de har lavet et af 2017’s bedste album med den charmerende titel Lotta Sea Lice. De er begge to unikke fingerspilseksperter, og i det her afsnit af Guitar Moves viser de os, hvad de kan.

Duoen mødtes med Matt Sweeney i Palm Springs for at underholde ham med fortællinger om at spille uden plekter, lære Neil Young en ting eller to, og generelt hvordan de lærte at spille guitar. Og de har nogle gode råd til alle børnene derude, der først nu har samlet guitaren op: “Bare gå i gang, og lad være med at være bange,” siger Vile. Og fra Courtney: “De bedste ting kommer ud af fejltagelser.”

Videos by VICE

Se videoen herover.