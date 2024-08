Gzuz fortsætter med at skræmme og fascinere os i sin nye video, “Drück Drück”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland med bidrag fra Noisey Danmark

Efter et hav af teasere og masser af spekulation om, hvorvidt slagsmålet i det korte klip, som rapkollektivet 187 præsenterede os for tidligere på ugen via deres Instagram, var den ægte vare, står ét nu klart: Det hele var led i indspilningen af videoen til Gzuz’ nye track ”Drück Drück” fra den kommende plade Wolke 7. Og er det et tilfælde, at det gode vejr lige er dukket op og har indvarslet det længe ventede forår samtidig med den her banger? Ja, det er det selvfølgelig, men det passer fandeme godt sammen (tænk, hvis vi kunne skifte bare én procent af baile funken på de danske cykelanlæg ud med det her track. Det er den verden, jeg en dag drømmer om at leve i).

”Drück Drück” er et aggressivt dansabelt track, der helt sikkert vækker den indre psykopat i de fleste. Det er soundtracket, man smadrer et fadølsglas mod sit eget hoved til, mens man brøler med på omkvædet. Titlen på det kommende album er et tysk ordspil på udtrykket ‘i den syvende himmel’, og det er helt sikkert den følelse, vi sidder tilbage med efter endt lytning. Altså, ud over også at være lettere chokerede over, at den 29-årige tysker fortsætter med at lave musikvideoer, der er så sindssyge.

Se videoen øverst i artiklen, mens du forberede dig på Wolke 7, der udkommer den 25. maj.