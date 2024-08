Håndtørrere er virkelig klamme, og nu er der flere beviser for det

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Dårligt nyt for os alle. Det ser ud til, at de der håndtørrere, der sidder på offentlige toiletter, er temmelig klamme – selvom de er bedre for miljøet end papirservietter. Tilbage i 2016 viste en undersøgelse, at de fancy Dyson-blæsere faktisk spreder flere bakterier end servietter, og for nogle måneder siden lavede en mikrobiologistuderende en lignende test og kom frem til nogle ligeså afskyelige resultater. Undersøgelserne antyder, at de her maskiner blæser mikrober rundt i lokalet som en slags bakterie-tornado, men nu har forskerne fundet ud af, at virkeligheden måske er endnu klammere.

Ifølge en uafhængig undersøgelse offentliggjort i Applied and Environmental Microbiology kan håndtørrerne faktisk suge lortepartikler, der flyver rundt på badeværelset, op og puste dem ud på dine hænder, mens du forsøger at tørre dem. Forskere på University of Connecticut’s School of Medicine testede forskellige håndtørrere rundt omkring på skolens toiletter ved at placere tallerkener under blæserne og bagefter teste dem for bakterier.

“Tallerkener, der havde været under blæseren i 30 sekunder, havde i gennemsnit 18-60 kolonier per tallerken,” skrev forskerne, og til sammenligning havde de tallerkener, der kun var blevet udsat for den almindelig luft på badeværelset omkring én bakteriekoloni.

“Resultaterne indikerer, at mange slags bakterier – herunder potentielle patogener og sporer – kan blive overført til hænderne, hvis man tørrer dem under blæseren.” Derudover siger undersøgelsen, at “sporer kan spredes rundt omkring i bygningen og overføres til hænderne via blæserne.”

Altså: Hver gang, nogen trækker ud i toilettet uden at lukke låget, bliver små stykker afføring og bakterier hvirvlet op i luften, og de bittesmå lorteklumper kan håndblæserne suge op og spytte ud igen på en næste, der kommer forbi med våde hænder. Undersøgelsen kom frem til, at antallet af bakterier kan reduceres voldsomt, hvis man benytter de særlige HEPA-luftfiltre, men undersøgelsens ledende forsker siger selv, at han officielt er gået over til papirservietter fra nu af.

Så ja, alt det her betyder, at næste gang, du bruger en håndblæser, kan det være, du i virkeligheden smører små stykker af nogle andre menneskers fæces udover dine hænder i stedet for at blive ren. Ja, det er helt vanvittig klamt. Ja, det er okay, hvis du går ud og vasker hænder lige nu – men bare lad dem lufttørre.